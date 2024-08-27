شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. طرح ميزة مشاركة الملفات عن طريق السحب والإفلات قريبًا في Google Quick Share والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يتلقى تطبيق Quick Share من جوجل، وهو المعادل لنظام أندرويد لتطبيق AirDrop من أبل، ترقية رئيسية يمكن أن تعزز بشكل كبير تجربة مشاركة الملفات على أجهزة أندرويد، وتشير النتائج الأخيرة من تفكيك APK إلى أن جوجل تعمل على إضافة وظيفة السحب والإفلات إلى Quick Share، وهي ميزة متوفرة بالفعل في إصدار Windows من التطبيق.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون Quick Share، فهي أداة مفيدة تسمح بنقل الملفات بسهولة بين الأجهزة دون الحاجة إلى اتصال فعلي، وهي تعمل عبر منصات مختلفة، بما في ذلك هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows، مما يجعلها أصلًا قيمًا للمستخدمين خارج نظام أبل البيئي.

حاليًا، تختلف تجربة Quick Share على أندرويد عن تلك الموجودة على Windows، وعلى Windows، يمكن للمستخدمين ببساطة فتح تطبيق Quick Share وسحب الملف المطلوب وإفلاته على أيقونة الجهاز المستهدف لبدء النقل، إنها عملية مباشرة وفعالة.

ومع ذلك، على أندرويد، تكون العملية أقل انسيابية، ويحتاج المستخدمون إلى تحديد موقع الملف، والنقر فوق زر المشاركة داخل التطبيق المرتبط، والعثور على أيقونة المشاركة السريعة، ثم تحديد الجهاز المستلم، وعلى الرغم من أنها عملية، إلا أنها أقل ملاءمة بلا شك مقارنة بطريقة السحب والإفلات.

تهدف ميزة السحب والإفلات القادمة إلى سد هذه الفجوة، حيث تقدم لمستخدمي أندرويد مستوى مماثل من الراحة مثل نظرائهم في Windows، في حين أن الميزة ليست وظيفية بالكامل بعد، فإن الأدلة من تفكيك APK والاختبارات الأولية على جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد تشير بقوة إلى أن جوجل تعمل بنشاط على تطويرها.

سيكون تقديم وظيفة السحب والإفلات إضافة مرحب بها لمستخدمي أندرويد، وخاصة أولئك الذين يستخدمون أجهزة ذات شاشات كبيرة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي، ومن شأنه أن يبسط مشاركة الملفات ويساهم في تجربة مستخدم أكثر سلاسة، علاوة على ذلك، يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لوضع سطح المكتب الأصلي الذي طال انتظاره والذي كان مستخدمو Pixel وAndroid بشكل عام ينتظرونه بفارغ الصبر.