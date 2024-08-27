شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماكرون ينفى وجود دافع سياسى وراء اعتقال الرئيس التنفيذى لشركة تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مؤسس تطبيق الرسائل تيليجرام، بافيل دوروف، تم احتجازه في فرنسا كجزء من تحقيق قضائي مستمر وأنه لا يوجد دافع سياسي.

وكان بيان الرئيس الفرنسي على منصة التواصل الاجتماعي X بمثابة أول تأكيد رسمي على احتجاز دوروف، والذي حدث بعد يومين تقريبًا من القبض عليه في مطار لو بورجيه خارج باريس.

وكان دوروف قد وصل للتو على متن طائرة خاصة من أذربيجان عندما تم احتجازه، ونظرًا لعدم وجود تأكيد رسمي، نشأت تكهنات بشأن أسباب اعتقال دوروف، وقال ماكرون، الذي شارك منشورًا على X، "لقد رأيت معلومات كاذبة هنا بشأن فرنسا بعد اعتقال بافيل دوروف، فرنسا ملتزمة بشدة بحرية التعبير والتواصل والابتكار وروح ريادة الأعمال، وستظل كذلك ".

وكتب على موقع X: "تم اعتقال رئيس تيليجرام على الأراضي الفرنسية كجزء من تحقيق قضائي مستمر، إنه ليس قرارًا سياسيًا بأي حال من الأحوال، الأمر متروك للقضاة للحكم في الأمر"، وقال مصدر بالشرطة لرويترز إن مؤسس تيليجرام يخضع حاليًا للتحقيق من قبل السلطات الوطنية بتهمة عدم التعاون في تحقيقات الجرائم الإلكترونية والمالية على المنصة.

ووُلد دوروف، الذي يُطلق عليه غالبًا "مارك زوكربيرج روسيا"، في روسيا ويحمل جنسية مزدوجة في فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

وصرح الملياردير البالغ من العمر 39 عامًا والذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، في أبريل أنه في حين حاولت بعض الحكومات الضغط عليه، يجب أن يظل التطبيق منصة محايدة وألا يصبح "لاعبًا في الجغرافيا السياسية".