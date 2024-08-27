تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق أحدث أجهزة “سيرفس برو” و”سيرفس لابتوب” في المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العربية السعودية – 26 أغسطس 2024: أعلنت شركة “مايكروسوفت” اليوم، عن إطلاق جهازي “سيرفس برو”، و”سيرفس لابتوب” الجديدين كليًا في السوق السعودي، وذلك لتمكين المستخدمين من اكتشاف تجربة أداء هي الأفضل على الإطلاق والأكثر تلبية لاحتياجاتهم خلال رحلة التحول نحو استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعد الجهازان هما أحدث إصدارات مجموعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة “Copilot+ PCs” التي تقدمها مايكروسوفت، والمصممة خصيصًا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لتكون أسرع وأذكى أجهزة كمبيوتر تستخدم نظام التشغيل “ويندوز“ حتى الآن. حيث تحتوي هذه النوعية من الأجهزة على معالجات جديدة قادرة على إجراء أكثر من 40 تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة، كما تتميز بقدرتها على الوصول لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مع بطارية تدوم طوال اليوم، بالإضافة لمجموعة من الخصائص الفريدة منها خاصية “التذكر”، التي تُمكن المستخدمين من العثور على ما تمت مشاهدته على أجهزتهم على الفور، وخاصية “المشارك الإبداعي” المسؤول عن إنشاء وتطور الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، بالإضافة لخاصية “الترجمة الفورية” للفيديوهات المباشر أو المسجلة مسبقًا، والاختيار من بين 44 لغة متاحة للترجمة، بما في ذلك الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

وتعقيبًا على هذا الحدث أوضح تركي باضريس، رئيس مايكروسوفت العربية أنه تم تصميم أجهزة “سيرفس” الجديدة لتلبية احتياجات القوى العاملة الحديثة ودائمة التنقل والتي تستخدم أحدث الابتكارات التكنولوجية الرائدة مثل Microsoft Copilot لتعزيز إنتاجيتها وكفاءتها في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد. وأضاف “لقد شهدنا رغبة كبيرة بين مختلف شرائح المستخدمين لتكريس قدرات الذكاء الإصطناعي للتغلب على التحديات والعقبات، وإطلاق العنان لإبداعاتهم بهدف دفع عجلة النمو. ونحن في مايكروسوفت ملتزمون بدعمهم وتمكينهم على تحقيق أقصى قدراتهم من خلال مع إطلاق أول أجهزة كمبيوتر سيرفس من فئة Copilot+ PC والتي ستمكنهم من تكريس الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب حياتهم العملية والإجتماعية.”

ويتميّز جهاز مايكروسوفت “سيرفس برو 11 Copilot+ PC”، بتصميم عصري نحيف وخفيف الوزن، ويمكن استخدامه كجهاز كمبيوتر لوحي أو محمول. وهو موجه في الأساس لتلبية احتياجات الأشخاص دائمي التنقل، لتمكينهم من أداء مهام أعمالهم بأعلى معايير الدقة والكفاءة، بفضل ما يوفره من خدمات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبطاريته التي تدوم حتى 14 ساعة من العمل المتواصل، وشاشة اختيارية من طراز OLED. كما يأتي بخيارين من معالجات سناب دراجون الجديدة” X Elite” ، و” X Plus“، والتي توفر للجهاز أداءً قويا تصل نسبة سرعته 90% أكثر من جهاز “سيرفس برو 9”. كما يدعم الجهاز أحدث الشبكات اللاسلكية Wi-Fi 7، مع إمكانية توصيله بثلاث شاشات بدقة 4k في نفس الوقت، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المكتب أو لأداء المهام التي قد تتطلب العرض على شاشات كبيرة، لتعظيم الإنتاجية دون الالتزام بمكانٍ محدد.

ويعمل جهاز مايكروسوفت “سيرفس لابتوب 7 Copilot+ PC”، الذي تمت إعادة تصميمه بالكامل على مساعدة فرق العمل لزيادة إنتاجيتهم وتمكينهم من تسريع وتيرة الابتكار، وتحقيق أفضل النتائج في أعمالهم عبر تكريس الإمكانيات الجديد للذكاء الاصطناعي وتجارب Copilot المدعومة بمعالجات سناب دراجون الجديدة” X Elite” ، و” X Plus”، ويأتي جهاز الكمبيوتر المحمول “سيرفس لابتوب 7 Copilot+ PC“، بشاشة جديدة أكثر سطوعًا مع إطارات رفيعة للغاية بقياسين 13.8 بوصة بتصميم أكثر إحكامًا و15 بوصة لتوفير مساحةٍ أكبر للعرض. مع زيادة في عدد المنافذ أكثر من أي وقت مضى، وقدرة اتصال أسرع مع أحدث الشبكات اللاسلكية Wi-Fi 7، إلى جانب بطارية تدوم حتى 22 ساعة.

وقد تم تصميم كلا الجهازين ليكونا آمنين بشكلٍ افتراضي بهدف تأمين أعلى مستويات الخصوصية والأمن. لذا فإن جميع أجهزة Copilot+ PCs” “، مزودة بخاصية تأمين أنوية المعالج Secured-core PCs ، والتي توفر ميزات الأمان المتقدم للأجهزة التجارية والاستهلاكية على حد سواء. بالإضافة لقدرتها على حماية البرامج الأساسية التي تعمل عليها، وهو ما يضمن عمل الجهاز بشكلٍ آمن وموثوق. هذا بالإضافة إلى طبقات الحماية في نظام Windows 11 و Secured-core PCs والتي توفر أيضا ضمانات متقدمة للبرامج الثابتة للمساعدة في الحماية الشاملة من التهديدات الأمنية أيًا كان نوعها، بدءًا من الأجزاء المادية للجهاز وحتى البيانات المخزنة على السحابة الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتوفر جهازي مايكروسوفت سيرفس برو 11 Copilot+ PC، و مايكروسوفت سيرفس لابتوب 7 Copilot+ PC في السوق السعودية اعتبارًا من 12 سبتمبر 2024، ويمكن للراغبين بتقديم طلب الحصول على الأجهزة مسبقا من خلال المواقع الإلكترونية التالية مكتبة جرير واكسترا وأمازون، وتبدأ أسعار هذه الأجهزة من 4،699 ريال سعودي.

نبذة عن مايكروسوفت:

مايكروسوفت، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، لديها التزام راسخ بتطوير منصات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. كما تلتزم الشركة بجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق واسع واستخدامها بشكل مسؤول، تماشياً مع رسالتها ومهمتها الرامية إلى تمكين كل شخص وكل مؤسسة حول العالم من تحقيق أقصى قدر من الإنجازات.