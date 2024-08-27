تكنولوجيا: هاتف HONOR Magic V3: قفزة هائلة في تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي مع تصميم فائق النحافة ومتانة فائقة وأداء قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - (الرياض، المملكة العربية السعودية، 27 أغسطس 2024): أحدثت علامة HONOR ثورة في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي مرة أخرى مع الإطلاق المُرتقب للهاتف الذكي القابل للطي الأنحف والأخف وزنًا والمدعم بالذكاء الاصطناعي HONOR Magic V3. من المتوقع أن يعيد هذا الجهاز الرائد تعريف التوقعات من خلال مزيج لا مثيل له من التصميم الأنيق والمتانة العالية والتكنولوجيا المتطورة. يأتي جهاز HONOR Magic V3 بتصميم استثنائي بسمك مذهل عند الطي يبلغ 9.2 مم ووزن خفيف للغاية يبلغ 226 جرام فقط، ويتفوق هذا الهاتف المذهل القابل للطي على أنحف الهواتف الذكية الرائدة المتاحة اليوم. ويضمن هذا المزيج غير المسبوق من النحافة والخفة تجربة استخدام مريحة وسهلة.

يُعيد HONOR Magic V3 تعريف مستقبل الأجهزة الذكية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مدمج على الجهاز بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي السحابي الذي يحسن تجربة المستخدم بشكل كبير. يعمل HONOR Magic V3 بنظام MagicOS 8.0.1، حيث يوفر للمستخدم تجربة سلسة وفعالة. كما يتميز HONOR Magic V3 أيضاً بخاصية Magic Portal وهي وظيفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستفيد من فهم الجهاز للمستخدم لتقديم مقترحات واختصارات سريعة مما يرتقي بتجربة المستخدم.

صلابة ومتانة لا مثيل لهما

تخطت HONOR حدود متانة الهاتف الذكي مع HONOR Magic V3. يتميز هذا الجهاز بمفصلة من الفولاذ فائقة القوة من HONOR والأكثر نحافة في الصناعة، وقد صُمم هذا الجهاز ليتحمل صعوبات الحياة اليومية. ويعزز الاستخدام المبتكر للألياف عالية المرونة لمادة الهيكل من مقاومة الصدمات بشكل أكبر، مما يوفر حماية لا مثيل لها دون المساس بمظهر الجهاز الأنيق. تضمن المفصلة من الفولاذ فائقة القوة قدرة الجهاز على تحمل ما يصل إلى 500,000 عملية طي، وقد حصل على شهادة SGS لقوة التحمل. يتميز هاتف HONOR Magic V3 أيضاً بشاشة حماية مضادة للخدوش من النانو كريستال من HONOR على شاشته الخارجية، مما يوفر متانة استثنائية ضد الخدوش والسقوط.

علاوة على ذلك، فإن الجهاز مقاوم للماء بمعيار IPX8 ، مما يضمن راحة البال في الظروف الجوية غير المستقرة وحتى على عمق 2.5 متر تحت الماء. يوفر جهاز HONOR Magic V3 تجربة استخدام نابضة بالحياة مع شاشة العرض الخارجية مقاس 6.43 إنش والشاشة الداخلية القابلة للطي مقاس 7.92 إنش، مما يوفر تجربة عرض تستفيد من كلا الشاشتين.

كاميرا بقدرات مذهلة

لالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة، تتيح كاميرا Falcon بالـ AI من HONOR للمستخدمين التقاط لقطات استثنائية تخلد كل لحظة في وقتها. تعمل الكاميرا المقربة بدقة 50 ميجابكسل المزودة بتقريب بصري 3.5X وتقريب رقمي 100X على جعل الأهداف البعيدة تظهر بوضوح ودقة عالية. تتفوق الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل المزودة بمستشعر كبير وفتحة عدسة عريضة في ظروف الإضاءة المنخفضة وتوفر جودة صور استثنائية. أما بالنسبة لالتقاط المشاهد الواسعة، فإن الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل هي الرفيق المثالي.

يوفر HONOR Magic V3 أيضًا ميزة التصوير الفوتوغرافي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المدمج محليًا على الجهاز مثل استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي ومحرك HONOR AI Portrait Engine الذي يُنتج لقطات بورتريه بصرية رائعة مع تأثير بوكيه طبيعي ينافس الكاميرات الاحترافية.

القوة والأداء

يتمتع هاتف HONOR Magic V3 ببطارية من السيليكون والكربون من الجيل الثالث بسعة 5150 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر عمر بطارية استثنائي دون التضحية بسُمك الجهاز. وعندما يحين وقت إعادة الشحن، يوفر خيار الشحن السريع السلكي من HONOR بقوة 66 واط أو الشحن اللاسلكي المريح والسريع منHONOR بقوة 50 واط تجربة شحن سريعة.

يأتي هاتف HONOR Magic V3 مع منصة Snapdragon® 8 Gen 3 للهاتف المحمول، التي توفر أداءً لا مثيل له وتتيح قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة. توفر هذه الشريحة القوية المزودة بمعالجة 4 نانومتر TSMC وبسرعة 3.3 جيجاهرتز زيادة بنسبة 98% في أداء الذكاء الاصطناعي وتجربة الألعاب وأداء مهام متعددة في نفس الوقت بالإضافة إلى توفير تجربة مستخدم سلسة.

وبفضل هذه التطورات، يوفر هاتف HONOR Magic V للمستخدمين تجربة استخدام متكاملة، بدءًا من التصميم فائق النحافة والمتانة الفائقة وقدرات التصوير الاستثنائية إلى أداء البطارية المذهل. مع هذه التطورات الرائعة في كل من التصميم المبتكر وقوة العتاد ذي الأداء القوي، يبرز HONOR Magic V3 كهاتف مذهل ومتكامل، حيث يقدم تصميمًا خفيف الوزن وقويًا بشكل يفوق التوقعات.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف HONOR Magic V3 بثلاثة ألوان مستوحاة من الطبيعة، بما في ذلك البني الأحمر الداكن والأخضر والأسود، مما يضيف لمسة من الأناقة إلى مظهره العام. سيكون الجهاز القابل للطي الجديد كليًا متاحًا قريبًا للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر مغرٍ وعروض خاصة.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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