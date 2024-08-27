شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تؤجل إطلاق مهمة "بولاريس دون" لتسرب الهيليوم بالمعدات الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها ستؤجل إطلاق مهمة "بولاريس دون" المكونة من أربعة أفراد، يوما واحدا على الأقل بسبب تسرب للهيليوم في المعدات الأرضية داخل مركز كينيدي للفضاء، وذلك قبل ساعات من موعد الإطلاق المقرر لمركبة "كرو دراجون" .

وقالت الشركة في منشور لها - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إنها تهدف الآن إلى إطلاق المركبة الفضائية المجهزة على صاروخ "فالكون 9" في تمام الساعة 3:38 صباحًا بالتوقيت المحلي (0738 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء .



وأضافت الشركة "يقوم الفريق بفحص تسرب الهيليوم في المعدات الأرضية بعناية، ويظل الطاقم جاهزًا لمهمته التي ستستغرق عدة أيام في مدار أرضي منخفض".

يذكر أن السير في الفضاء لم يُنفذ سوى من قبل رواد فضاء تابعين لمهام حكومية حتى الآن، وكان آخرهم رواد محطة الفضاء الدولية الذين يرتدون بدلات فضاء بانتظام لإجراء صيانة وفحوص للمحطة .



يشار إلى أن الولايات المتحدة أجرت أول عملية سير في الفضاء عام 1965 على متن الكبسولة "جيميناي".