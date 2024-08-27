شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تحول النفايات الصناعية إلى وقود للطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة يابانية ناشئة آلية للاستفادة من النفايات الصناعية المتمثلة فى بقايا الطعام وتحويلها إلى وقود مستدام للطائرات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن شركة "إيكولى" طورت آلية لتسخين وضغط بقايا الطعام المقلي الذى يتراكم أثناء عملية القلى ف المطاعم والمحال التجارية الكبرى وتحويله إلى مادة خام لوقود الطائرات بشكل آمن بدلا من التعامل معها كنفايات صناعية.



ويقول رئيس الشركة أورانو يوكيو "إن بقايا الطعام المقلي عادة ما يتم التخلص منها، إلا أنها تعد مادة خام يمكن الاستفادة منها في الكثير من الأغراض في اليابان وفى دول أخرى، وتسعى الشركة إلى إنتاج 200 ألف طن من هذه المادة الخام سنويا.