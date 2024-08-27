شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Toncoin بمجموعة تيليجرام تخسر 2.7 مليار دولار بعد اعتقال بافيل دوروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر أحد الأصول الرقمية من مشروع blockchain المرتبط بـ Telegram Messenger LLP حوالي 2.7 مليار دولار من القيمة السوقية، مما يعكس حالة عدم اليقين التي أثارها اعتقال المؤسس المشارك لتطبيق المراسلة.

وانخفضت عملة Toncoin، بأكثر من 20 في المائة بعد أن ورد أن بافيل دوروف قد تم احتجازه في مطار باريس يوم السبت للاشتباه في فشله في اتخاذ خطوات لمنع الاستخدام الإجرامي لـ Telegram.

وقلصت العملة المشفرة العاشرة الأكبر بعض الانخفاض لتتداول عند 5.58 دولارًا ، اعتبارًا من الساعة 2:11 مساءً، وانخفض سهم تيليجرام بنسبة 16% خلال تعاملات الإثنين في لندن، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 16% نتيجة للدراما التي تورط فيها دوروف البالغ من العمر 39 عامًا، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وتتمتع شبكة Open Network - أو TON - blockchain بالقدرة على الوصول إلى 900 مليون مستخدم شهريًا لـ Telegram من خلال شراكة وتسعى إلى تمكين خدمات مثل المدفوعات والألعاب داخل التطبيق، و أثار صعود TON تكهنات بأن Telegram لديه فرصة ليصبح "تطبيقًا فائقًا" على غرار عمالقة صينيين مثل WeChat.

دعم المشروع

تقول المؤسسة التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات وراء المشروع إنها منفصلة عن Telegram، لكن العلاقات بين Telegram و TON حولت الأخيرة إلى واحدة من أكثر مبادرات التشفير ترويجًا، وقد وصفت Pantera Capital Management LP في مايو شراء Toncoin بأنه أكبر استثمار للشركة على الإطلاق.

الملياردير دوروف هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، حيث أصدرت الشركة التي يقع مقرها في دبي بيانًا قالت فيه إنها تلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وأن دوروف "ليس لديه ما يخفيه".

قال ريتشارد جالفين، المؤسس المشارك لصندوق التحوط DACM، الذي اشترى رموز TON في جولة خاصة في أوائل عام 2023، إنه "من السابق لأوانه معرفة" التأثير الذي قد يحدثه احتجاز دوروف على Telegram في الأمد البعيد، وأضاف أن رد فعل السوق في عطلة نهاية الأسبوع "أدخل هذا الغموض في سعر TON" في الوقت الحالي.

وقال جالفين إن الجاذبية الرئيسية لعلاقة TON-Telegram "هي القدرة على تقديم قاعدة مستخدمي Telegram الضخمة إلى وظائف التشفير"، وأن "أي شيء يضعف الموقف التنافسي لـ Telegram هو سلبي لـ TON".