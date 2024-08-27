شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا ترفع رسومها الجمركية 100% على السيارات الكهربائية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر ستفرض البلاد تعريفة بنسبة 100٪ على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، وذلك على غرار ما قام به البيت الأبيض الأمريكى من ضريبة مماثلة في وقت سابق من هذا العام.

وستطبق الضريبة الإضافية على السيارات الكهربائية والشاحنات والحافلات وشاحنات التوصيل، بالإضافة إلى بعض السيارات الهجينة، كما ستفرض كندا أيضًا تعريفة بنسبة 25٪ على الفولاذ والألمنيوم الصينيين اعتبارًا من 15 أكتوبر.

ووفقًا لتقرير CBC، فإن المصنعين كانوا يضغطون على الحكومة الكندية لمضاهاة التعريفة الأمريكية على السيارات الكهربائية الصينية، وقال "ترودو" أن كندا تحذو حذوها "لتسوية الملعب للعمال الكنديين"، ومساعدة صناعة السيارات الكهربائية المحلية على أن تكون أكثر تنافسية.

وقال ترودو أيضا في مؤتمر صحفي: "بسبب اختيارات حكومتنا والعمل الجاد لمئات الآلاف من عمال السيارات الكنديين، فإننا نحول قطاع السيارات في كندا ليكون رائدًا عالميًا في بناء مركبات الغد". "ولكن الجهات الفاعلة مثل الصين اختارت أن تمنح نفسها ميزة غير عادلة في السوق العالمية، مما يعرض أمن صناعاتنا الحيوية للخطر ويؤدي إلى تشريد العمال الكنديين المتفانين في صناعة السيارات والمعادن. لذا، فإننا نتخذ إجراءات لمعالجة هذا الأمر".