شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق رحلة السياحة الفضائية القادمة لشركة Blue Origin فى 29 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

قررت شركة بلو أوريجين إطلاق رحلتها الفضائية المأهولة الثامنة هذا الأسبوع، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حيث تستهدف شركة جيف بيزوس يوم الخميس (29 أغسطس) إطلاق NS-26، أحدث مهمة سياحية فضائية دون مدارية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" فإنه من المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية نيو شيبرد القابلة لإعادة الاستخدام من موقع بلو أوريجين في غرب تكساس، حيث سيسافر ستة أشخاص على متن NS-26، وهم رائدة الأعمال نيكولينا إلريك، والأستاذ الجامعي روب فيرل، ورجل الأعمال يوجين جرين، وطبيب القلب إيمان جهانجير، والطالبة الجامعية كارسن كيتشن، ورائد الأعمال إفرايم رابين.

وستسجل كيتشن، الطالبة البالغة من العمر 21 عامًا في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، رقمًا قياسيًا على متن المركبة الفضائية NS-26، وفقًا لشركة بلو أوريجين، حيث ستصبح أصغر امرأة تعبر خط كارمان الذي يبلغ ارتفاعه 62 ميلًا (100 كيلومتر)، والذي يعتبره الكثير من الناس الحد الذي يبدأ منه الفضاء الخارجي.

ومع ذلك تمنح وكالة ناسا والجيش الأمريكي أجنحة رواد الفضاء لأي شخص يطير فوق ارتفاع 50 ميلاً (80 كيلومترًا)، وكانت أصغر امرأة تصل إلى هذا الارتفاع هي أناستاتيا مايرز البالغة من العمر 18 عامًا، والتي فعلت ذلك في رحلة مدارية فرعية مع شركة فيرجن جالاكتيك في أغسطس 2023.

تستغرق رحلات نيو شيبرد من 10 إلى 12 دقيقة من الإقلاع إلى هبوط كبسولة الطاقم بمساعدة المظلة، ولم تكشف بلو أوريجين عن المبلغ الذي تفرضه مقابل مقعد على متن المركبة المدارية الفرعية.

أطلقت الشركة أول مهمة مأهولة لها في 20 يوليو 2021، خلال الذكرى الثانية والخمسين لهبوط أبولو 11 على سطح القمر، وحملت رحلة نيو شيبرد تلك بيزوس وشقيقه مارك ورائد الطيران والي فونك والطالب الهولندي أوليفر ديمن.

ستكون رحلة NS-26 هي الرحلة السادسة والعشرون لنيو شيبرد بشكل عام، والمهمة المأهولة الثامنة للمركبة. ستكون ثاني رحلة لنيو شيبرد هذا العام، بعد NS-25 في مايو الماضي.