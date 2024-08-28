شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تدعم مشروع قانون الذكاء الاصطناعى بكاليفورنيا لوضع علامة مائية على محتوى AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعم شركة OpenAI مطورة ChatGPT، مشروع قانون في كاليفورنيا يتطلب من شركات التكنولوجيا وضع علامات على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن أن يتراوح من الميمات غير الضارة إلى التزييف العميق الذي يهدف إلى نشر معلومات مضللة حول المرشحين السياسيين.

وحتى الآن، طغى الاهتمام على مشروع قانون آخر للذكاء الاصطناعي في ولاية كاليفورنيا، SB 1047، والذي يفرض على مطوري الذكاء الاصطناعي إجراء اختبارات السلامة على بعض نماذجهم الخاصة، وقد واجه مشروع القانون هذا رد فعل عنيف من صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك OpenAI، التي تدعمها مايكروسوفت.

وحاول المشرعون في ولاية كاليفورنيا تقديم 65 مشروع قانون يتعلق بالذكاء الاصطناعي هذا الموسم التشريعي، وفقًا لقاعدة بيانات الولاية التشريعية، بما في ذلك التدابير اللازمة لضمان إثبات عدم تحيز جميع القرارات الخوارزمية وحماية الملكية الفكرية للأفراد المتوفين من الاستغلال من قبل شركات الذكاء الاصطناعي، حيث ان العديد من مشاريع القوانين ميتة بالفعل.

وتعتقد شركة OpenAI أن الشفافية والمتطلبات المتعلقة بالمنشأ مثل وضع العلامات المائية مهمة بالنسبة للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وخاصة في عام الانتخابات، وفقًا لرسالة أُرسلت إلى عضو جمعية ولاية كاليفورنيا بافي ويكس، التي صاغت مشروع القانون.

ومع إجراء دول تمثل ثلث سكان العالم لانتخابات هذا العام، يشعر الخبراء بالقلق بشأن الدور الذي سيلعبه المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقد كان بارزًا بالفعل في بعض الانتخابات، مثل إندونيسيا.

وكتب جيسون كوون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في OpenAI في الرسالة التي راجعتها رويترز: "يمكن أن تساعد التكنولوجيا والمعايير الجديدة الأشخاص على فهم أصل المحتوى الذي يجدونه عبر الإنترنت، وتجنب الخلط بين المحتوى الذي ينتجه الإنسان والمحتوى الواقعي الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي".

وقد مر مشروع القانون AB 3211 بالفعل في جمعية الولاية بأغلبية 62 صوتًا مقابل لا شيء، وفي وقت سابق من هذا الشهر، مر بلجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، مما جعله جاهزًا للتصويت من قبل مجلس الشيوخ بالولاية بالكامل، إذا تم إقراره بحلول نهاية الدورة التشريعية في 31 أغسطس، فسوف ينتقل إلى الحاكم جافين نيوسوم للتوقيع عليه أو نقضه بحلول 30 سبتمبر.