شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأكيد الجدول الزمنى لإصدار تحديث Android 15 من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأكيد الجدول الزمني لإصدار تحديث Android 15 من جوجل من قبل الشركة، وقد رصدت إحدى المنشورات تفاصيل نافذة الإصدار لتحديث نظام التشغيل Android الرئيسي القادم والذي من المتوقع أن يصل في الأشهر المقبلة ومن المرجح أن تكون هواتف Pixel المؤهلة هي أول من يتلقى التحديث، تم الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني عبر ملاحظات الإصدار لتحديث الخروج التجريبي لنظام Android 14، لم تكشف جوجل بعد عن التاريخ المحدد لطرح Android 15 للجمهور.

تم الكشف عن الجدول الزمني لطرح تحديث Android 15

رصدت Android Authority ملاحظات الإصدار لتحديث الخروج التجريبي لنظام Android، والذي يتم إرساله إلى تلك الأجهزة التي اختارت عدم الاشتراك في برنامج Android 15 التجريبي ولا ترغب في تلقي أي إصدارات اختبارية أخرى، يطلب الوصف أيضًا من المستخدمين الذين ينتظرون تحديث Android 15 "تجاهل" OTA "حتى يتوفر Android 15 في أكتوبر".

تم تصميم تحديث الخروج للسماح لمختبري Android 15 التجريبيين بالتراجع إلى الإصدار السابق، ولكن يؤدي ذلك إلى مسح الجهاز، تقدم ملاحظات الإصدار أيضًا للمستخدمين خيارًا آخر - انتظار إصدار Android 15 المستقر والتحديث إلى هذا الإصدار.

يمكن للمستخدمين الذين لا يرغبون في مسح هواتفهم الذكية اختيار الانتظار حتى أكتوبر، وفقًا لملاحظات الإصدار، عندما يتم إصدار الإصدار المستقر من Android 15، لم تعلن جوجل بعد عن التاريخ الدقيق لإصدار Android 15.

تؤكد ملاحظات الإصدار بشكل أساسي الجدول الزمني لإصدار جوجل لتحديث Android 15، وهذا يعني أيضًا أنه من المتوقع أن تحصل أجهزة Pixel على التحديث أولاً في أكتوبر، تليها الهواتف الذكية من العلامات التجارية الأخرى.

مع تعيين أجهزة Pixel لتلقي تحديث Android 15 قبل أي علامة تجارية أخرى للهواتف الذكية، فمن المتوقع طرحه على جوجل Pixel 6 وPixel 6 Pro وPixel 6a وسلسلة Pixel 7 وPixel 7a وسلسلة Pixel 8 وPixel 8a وسلسلة Pixel 9 وPixel Fold وPixel 9 Pro Fold وPixel Tablet.

ومن المتوقع أن يصل Android 15 مع العديد من الترقيات والميزات الجديدة بما في ذلك دعم Passkey المحسّن، والمساحة الخاصة، وAdaptive Timeout على هواتف Pixel، والمزيد.