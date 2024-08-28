شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تعمل على شخصية ذكاء اصطناعى من الجيل التالى شبيهة بالإنسان والان مع تفاصيل الخبر

ستطرح شركة أبل، مساعدًا رقميًا جديدًا تمامًا مزودًا بذكاء اصطناعى في نظام التشغيل iOS 18.1، وسيكتسب المساعد الرقمي المحدث مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة تجعله أكثر ذكاءً من أي وقت مضى، ولكن وفقًا لتقرير جديد، هناك "شخصية" ذكاء اصطناعي أخرى قيد العمل في شركة أبل، هذه الشخصية الأخرى، المنفصلة تمامًا عن Siri، يتم بناؤها لأجهزة الروبوتات المستقبلية من أبل.

ووفقا لما ذكره موقع 9to5mac، عندما يصل ذكاء أبل في نظام التشغيل iOS 18.1، فإنه سيوفر أول تجربة مع Siri جديد ومحسن، لكن عمل أبل على المساعد الرقمي لم يبدأ بعد، ومن المقرر أن تصل العديد من أقوى قدرات Siri الجديدة في عام 2025.

وعلى الرغم من كل الوعود التي يقدمها Siri الصاعد، أفاد مارك جورمان في بلومبرج أن أبل تعمل بالفعل على تطوير شخصية بديلة.

وكتب جورمان في نشرته الإخبارية Power On: تعد أحد الأجزاء الحيوية في العمل الروبوتي هو خلق شخصية، وفي حين أن Siri هو المساعد الرقمي على أجهزة أبل الحالية، تعمل الشركة على واجهة أخرى شبيهة بالإنسان تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويمكن تشغيلها على منتج سطح المكتب وأجهزة أبل الروبوتية المستقبلية الأخرى.

يثير هذا الأمر عددًا من الأسئلة المثيرة للاهتمام حول مستقبل Siri:

لماذا تحتاج منتجات Apple الروبوتية إلى شخصية منفصلة لها؟

هل سيكون الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يدعم هذه الشخصية الجديدة أكثر تقدمًا مما تحصل عليه Siri؟

مع عدم توقع ظهور مشاريع أبل الروبوتية الأولى حتى عام 2026 أو 2027، فمن السابق لأوانه الحصول على إجابات لهذه الأسئلة.

من الواضح أن الشخصية التي تتمتع بها أجهزة الروبوتات من شركة أبل سوف تحتاج إلى القيام بأشياء مختلفة عما تستطيع Siri القيام به الآن، ولكن هل يستحق هذا اسمًا وعلامة تجارية جديدين تمامًا؟