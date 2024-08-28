شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منتجات مش هتعلن عنها أبل فى مؤتمر سبتمبر.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

ستعقد شركة أبل حدثًا خاصًا في 9 سبتمبر، وتشير الشائعات إلى أنه سيتم عرض إصدارات جديدة من iPhone وApple Watch، لكن هناك أيضًا منتجات أخرى يشاع أنها لن يتم الإعلان عنها الشهر المقبل، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

أجهزة Mac M4 الجديدة

أفاد مارك جورمان من بلومبرج مؤخرًا أن شركة أبل تعمل على تكثيف تطوير أول أجهزة Mac بشريحة M4، والتي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام مع iPad Pro الجديد.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن إصدارات جديدة من MacBook Pro وMac mini وiMac بشريحة M4، بينما من المحتمل أن يحتفظ كل من iMac وMac Pro بتصميماتهما الخاصة من الإصدارات الحالية، حيث تشير الشائعات إلى أن جهاز M4 Mac mini سيحتوي على تصميم جديد تمامًا وأكثر إحكاما يبدو أشبه بتلفزيون Apple.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يضطر أولئك الذين ينتظرون أجهزة Mac الجديدة إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً.

تعقد أبل عادةً أحداثًا خاصة مخصصة لأجهزة Mac في أكتوبر، لذلك لن يكون من المستغرب أن تختار الشركة القيام بنفس الشيء هذا العام.

AirPods Pro 3

وفقًا للشائعات تعمل أبل على الجيل الثالث من AirPods Pro، ويُشاع أن الإصدار الجديد يتميز بتصميم جديد وشرائح جديدة ستمكن من ميزات متعلقة بالصحة، مثل أداة اختبار السمع.

ومع ذلك يُشاع أن AirPods Pro 3 سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام المقبل، ومن المتوقع أن تعلن أبل لهذا العام عن نسختين جديدتين من AirPods 4 ستحل محل AirPods 2 وAirPods 3.

HomePods الجديدة

تعمل أبل على تطوير العديد من إصدارات HomePod الجديدة، وتكشف أجزاء من HomePod الجديدة التي تم تسريبها على الإنترنت عن إصدار يشبه HomePod 2، لكن بشاشة تعمل باللمس LCD في الأعلى.

كما تستكشف الشركة جهازًا أكثر طموحًا يحتوي على شاشة بحجم حوالي 8 بوصات ويعمل بنظام tvOS، ومع ذلك، لا توجد تلميحات تفيد بأن شركة أبل تخطط لتقديم HomePods جديدة في سبتمبر.

Apple Vision أرخص

وصلت Apple Vision Pro إلى المتاجر في وقت سابق من هذا العام، لكن الشائعات تشير إلى أن أبل تريد بناء نموذج أرخص لجذب المزيد من العملاء.

ومع ذلك لن يكون هذا النموذج جاهزًا حتى نهاية عام 2025 على أقرب تقدير، والشيء الوحيد الذي قد تعلنه Apple الشهر المقبل هو توسيع توزيع Vision Pro إلى المزيد من البلدان.

ماذا عن iPad mini الجديد في حدث Apple في سبتمبر؟

يبدو أن متاجر أبل حول العالم تنفد من مخزون iPad mini 6، مما قد يكون مؤشرًا على طرح iPad mini جديد قريبًا.

في حين أعلنت أبل بالفعل عن أجهزة iPad جديدة في نفس الحدث مع أجهزة iPhone الجديدة في الماضي، تنتظر الشركة أيضًا غالبًا حتى أكتوبر لإطلاق أجهزة iPad جديدة، فهناك فرصة بنسبة 50٪ للإعلان عن iPad mini 7 الشهر المقبل.

ماذا ستعلن Apple في حدثها في سبتمبر؟

في الأساس ستكشف الشركة عن أربعة هواتف آيفون جديدة: آيفون 16، وآيفون 16 بلس، وآيفون 16 برو، وآيفون 16 برو ماكس. ومن بين الميزات الجديدة زر مخصص للكاميرات.

وستحصل إصدارات Pro على شاشات أكبر، وستعمل جميع إصدارات آيفون 16 بشريحة A18 وستعمل مع Apple Intelligence.

ومن المتوقع أيضًا أن تطلق أبل ساعة Apple Watch Series 10 بتصميم جديد، بالإضافة إلى Apple Watch Ultra 3 مع تحسينات طفيفة.

ومن المتوقع أيضًا إطلاق سماعات AirPods الجديدة للمبتدئين في الشهر المقبل، وهناك أيضًا الإصدار الرسمي لنظام التشغيل iOS 18 للجمهور.