شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغير شعارها احتفالاً بدورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غير موقع جوجل شعاره على محرك البحث للاحتفال بانطلاق دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة البعثة المصرية التى يصل قوامها إلى 54 لاعب ولاعبة.

واعتادت شركة جوجل تغيير الشعار الرسمي للاحتفال بالمناسبات والأحداث المهمة، حيث سينطلق اليوم الأربعاء دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

وعادت الشعلة البارالمبية امس الثلاثاء إلى منطقة باريس حيث تم إيقادها رسميا السبت الماضى في ستوك ماندفيل بإنجلترا مهد الحركة البارالمبية ، وطافت إلى حوالي خمسين منطقة قبل أن تصل إلى أنحاء باريس.

الألعاب البارالمبية

هي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، يشارك فيه رياضيين بدرجات إعاقة متفاوتة، منها ضعف القوى العضلية مثل (الشلل السفلي أو النصفي، الشلل الرباعي، الحثل العضلي، متلازمة ما بعد شلل الأطفال)، ومنها أيضًا اختلال في الحركة نتيجة عجز في الأطراف مثل البتر وكذلك قصر القامة والتوتر العضلي والرنح وضعف البصر وإعاقة النمو.

وتقام أيضًا دورة ألعاب بارالمبية شتوية وأخرى صيفية. وكانت أول دورة لها عام 1988م في مدينة سيول بكوريا الجنوبية وتعقد مباشرة بعد كل دورة ألعاب أولمبية. وتخضع جميع ألعاب الدورة لإدارة وتحكيم اللجنة البارالمبية الدولية.

تعتبر الانطلاقة الأولى لألعاب المعاقين هو تجمع صغير لقدامى محاربي الحرب العالمية الثانية في عام 1948 لتصبح واحدة من أكبر الأحداث الرياضية الدولية في مطلع القرن 21. ويسعى البارالمبيون للتساوي بالرياضيين الأولمبيين غير المعاقين، لكن يقف أمام ذلك وجود فجوة تمويلية كبيرة بين تمويل رياضيي الأولمبياد والبارالمبياد.

ويتم تنظيم دورة الألعاب البارالمبية بالتوازي مع دورة الألعاب الأولمبية، في حين أن اللجنة الأولمبية الدولية تقوم بتنظيم دورة الألعاب الخاصة والتي تشمل الرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية، ودورة الألعاب الدولية للصم والتي تضم رياضيين يعانون من الصم.