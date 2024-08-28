شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسرّح 100 موظف من فريق الخدمات الرقمية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل مؤخرًا عن تسريح حوالي 100 موظف من قسم الخدمات، في خطوة نادرة لشركة التكنولوجيا العملاقة، وأثرت عمليات التسريح، التي حدثت يوم الثلاثاء، بشكل أساسي على الموظفين في مجموعة الخدمات التابعة لنائب الرئيس الأول إيدي كيو، وتم توزيع هذه التخفيضات على العديد من الفرق، مع التأثير الأكثر أهمية على الفريق المسؤول عن تطبيق Apple Books ومتجر Apple Bookstore.

وفقًا لتقرير مارك جورمان على بلومبرج، يأتي قرار تقليص حجم هذه الفرق مع تحول أبل لتركيزها داخل قسم الخدمات، وفي حين لا يزال من المتوقع أن تتلقى Apple Books تحديثات وميزات جديدة، إلا أنها لم تعد أولوية للشركة، وعلى الرغم من عمليات التسريح، تظل Apple News محورًا رئيسيًا للشركة، ولا يُنظر إلى التخفيضات في هذا الفريق على أنها مؤشر على انخفاض الأهمية.

جدير بالذكر أن عمليات التسريح في أبل ليست حدثًا شائعًا، ومع ذلك، أجرت الشركة بعض التخفيضات الكبيرة هذا العام، وفي وقت سابق من عام 2024، قامت شركة أبل بتسريح مئات الموظفين حيث أغلقت مشروع السيارة ذاتية القيادة ومشروع مرتبط بشاشات microLED.

لم تعلق شركة أبل علنًا على عمليات التسريح الأخيرة هذه، لكن من الواضح أن الشركة تعيد تنظيم أولوياتها داخل قسم الخدمات. عمل بعض الموظفين المتأثرين بهذه التسريحات عبر فرق متعددة، مما يعني أن مجالات أخرى داخل مجموعة الخدمات تأثرت بشكل غير مباشر أيضًا.

بشكل عام، تعكس هذه الخطوة استراتيجية أبل المستمرة للتركيز على المجالات التي تراها الأكثر أهمية لنموها المستقبلي، حتى لو كان ذلك يعني اتخاذ قرارات صعبة بشأن قوتها العاملة.