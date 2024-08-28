شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتيح للمستخدمين إضافة نص وملصقات بسهولة إلى الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق انستجرام يتيح الآن للمستخدمين إضافة نصوص بسهولة إلى صورك، ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا إضافة صورة فوق صورة كملصق، وينطبق هذا أيضًا على الريلز.

وتقول الشركة "هذا يمنحك المرونة الإبداعية لإبراز المحتوى الخاص بك واستكشاف قصص جديدة وأكثر تسلية باستخدام الصور والدوارات"، وبعد تحديد صورة من معرض الصور الخاص بك، ما عليك سوى النقر فوق زر النص لإضافة بعض النص، أو النقر فوق زر المعرض في الزاوية اليمنى العليا لإضافة صور إضافية كملصقات.

انقر فوق الملصق نفسه لتغيير شكله - يمكنك الاختيار بين المستطيل أو المربع أو الدائرة أو القلب أو النجمة.

في وقت سابق من هذا الشهر، زاد Instagram حد الدوارة ليصل إلى 20 صورة ومقطع فيديو في منشور واحد، والآن، يضيف أيضًا خطوطًا ورسومًا متحركة وتأثيرات جديدة وفريدة من نوعها في أداة نصية مبسطة للمقاطع والقصص. بمجرد تحديد خط، يمكنك تحريك النص أو إضافة تأثير.