شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رويترز: 521 مليون دولار أمريكى منح فيدرالية لبناء محطات شحن السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث لرويترز، أنه تم منح 521 مليون دولار من المنح الفيدرالية لتنمية البنية التحتية للمركبات الكهربائية وبناء المزيد من منافذ الشحن على الطرق الأمريكية.

وذلك بعد أن وعدت إدارة بايدن بوضع المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية على الطرق الأمريكية ولم يسير تمامًا كما هو مخطط له، لكن الجولة الجديدة من المنح الفيدرالية يمكن أن تساعد.

وخصصت وزارة الطاقة والإدارة الفيدرالية للطرق السريعة 321 مليون دولار من أموال المنحة لتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية عبر 29 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أما المبلغ المتبقي وقدره 200 مليون دولار فسوف يمول "10 مشاريع للشحن السريع للممرات"، وفقًا لرويترز. وتتوفر قائمة كاملة بأسماء الحاصلين على المنحة على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل.

وستتلقى مدينتان رئيسيتان جزءًا كبيرًا من تلك المنح: ستتلقى ميلووكي 15 مليون دولار لتركيب أجهزة شحن في 53 موقعًا مختلفًا، بينما ستتلقى أتلانتا 11.8 مليون دولار لتثبيت مركز شحن سريع DC في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا مع 50 شاحنًا سريعًا.

وتعد المنح جزءًا من الجهود المبذولة لبدء خطة بقيمة 7.5 مليار دولار لبناء 500000 محطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

ومع ذلك، كانت الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف بطيئة للغاية وذكرت صحيفة واشنطن بوست في شهر مارس أنه تم بناء سبع محطات شحن مفتوحة فقط (مع 38 نقطة فقط للسيارات الكهربائية) منذ الإعلان عن الخطة وتم تخصيص الأموال من قبل الكونجرس قبل عامين.