شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Google Messages.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على تحسين الاتصال بين مستخدمي أندرويد وايفون، حيث كشف أحدث إصدار تجريبي من تطبيق جوجل للدردشة Google Messages عن ميزة جديدة تسمح لمستخدمي أندرويد بإرسال وسائط عالية الجودة إلى مستخدمي ايفون عبر ميزة RCS.

وحاليًا، يقوم Google Messages بضغط ملفات الوسائط المرسلة وتقليل حجمها بشدة قبل إرسالها، مما يعني أن مستخدمي ايفون غالبًا ما يحصلون على صور ومقاطع فيديو ضبابية أو مشوهة أو ذات جودة ضعيفة، حتى عبر ميزة RCS، وتعتبر هذه نقطة ضعف رئيسية، خاصة عند محاولة مشاركة ذكريات أو مستندات مهمة، لكن الآن سيتم حل هذه المشكلة.

وتقوم جوجل حاليا بمعالجة هذه المشكلة في الإصدار التجريبي الأخير، وذلك من خلال منح المستخدمين خيار إرسال الوسائط بجودتها الأصلية، وسيُطلب من المستخدمين الاختيار بين خيارين عند إرسال الوسائط:

- جودة مُحسَّنة للدردشة: إرسال أسرع مع جودة منخفضة.

- الجودة الأصلية: إرسال بدون أي تغييرات في الجودة، واستخدام المزيد من البيانات.

وبمجرد إجراء الاختيار، سيتم تطبيق هذا الخيار على جميع الدردشات الحالية والمستقبلية.

ويعد هذا التحديث أمرًا مهمًا لسببين:

أولاً، أن مستخدمي أندرويد وأيفون سيتمكنون أخيرًا من مشاركة الوسائط عالية الجودة مع بعضهم البعض بسلاسة، دون وجود الصور الضبابية أو مقاطع الفيديو ذات البكسلات.

ثانيًا، يُظهر أن جوجل ملتزمة بتحسين تجربة RCS، فهم يستمعون إلى تعليقات المستخدمين ويجرون التغييرات اللازمة لجعل RCS بديلاً قابلاً للتطبيق للرسائل القصيرة التقليدية.

الجدير بالذكر أيضًا أن هذا التحديث هو مجرد واحد من العديد من التحديثات التي أجرتها جوجل على Google Messages في الأشهر الأخيرة، فالشركة تعمل بجد لتحسين تجربة التطبيق بشكل عام، ومن الواضح أنها ملتزمة بجعله أفضل تطبيق مراسلة في السوق.