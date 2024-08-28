شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات تكنولوجية عملاقة تتخلى عن معظم مكاتبها فى سان فرانسيسكو.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

قبل عقد من الزمن، كانت منطقة وسط مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، موطنًا لشركات التكنولوجيا رفيعة المستوى مثل ميتا وسناب، وPaypal، وAirbnb وغيرها، ومع ذلك فقد تخلت معظم هذه الشركات عن مساحات مكاتبها في المدينة على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب التحول الناجم عن الوباء إلى العمل المختلط بالإضافة إلى التسريح الجماعي للعمال في مجال التكنولوجيا.

في عام 2019، تم تأجير ما يقدر بـ 16 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية في سان فرانسيسكو من قبل أكبر 20 صاحب عمل في مجال التكنولوجيا، وفقًا لتقرير صادر عن The San Francisco Standard، وقال التقرير إن هذه المساحة انخفضت الآن إلى 8.3 مليون قدم مربع فقط.

تعد شركة إكس المملوكة لشركة إيلون ماسك لوسائل التواصل الاجتماعي أحدث شركة تقنية تغلق مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو أثناء نقل معظم موظفيها إلى قاعدتها المنشأة حديثًا في أوستن، تكساس.

نظرة على بعض شركات التكنولوجيا البارزة الأخرى التي أخلت معظم مساحات مكاتبها في المدينة المجاورة لوادي السيليكون: ميتا

في يناير 2023، أعلنت شركة ميتا عن عمليات تسريح جماعي للعمال كجزء من جهودها لخفض التكاليف، وواصلت تأجير جميع الطوابق الـ 34 من مساحات مكاتبها من الباطن في ناطحة سحاب تقع في منطقة فريمونت في سان فرانسيسكو.

وبينما يقال إن عملاق التكنولوجيا يحتفظ بمساحة صغيرة في المدينة، فإن مكتبه الرئيسي يقع في مينلو بارك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

سناب

أغلقت شركة سناب، الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي سناب شات، مكتبها الذي تبلغ مساحته 33000 قدم مربع في سان فرانسيسكو كجزء من خطة إعادة تنظيم كبيرة أدت إلى تسريح أكثر من 1200 من موظفيها، وفقًا لتقرير صادر عن Business Insider.

في حين أن شركة التكنولوجيا التي يقع مقرها الرئيسي في سانتا مونيكا ليس لديها أي مكاتب حاليا في سان فرانسيسكو، إلا أن هناك مكان عمل لشركة سناب في بالو ألتو القريبة.

Block

في أغسطس 2022، لم تجدد شركة معالجة الدفع Block عقد إيجار مقرها الرئيسي الذي يمتد على مساحة تزيد عن 4,70,000 قدم مربع والذي يقع في منطقة Mid-Market في سان فرانسيسكو. وقالت الشركة التي أسسها جاك دورسي إنها تتطلع إلى التخلص من التكاليف العقارية الزائدة عن الحاجة، وفقًا للتقارير. وتقع أكبر مكاتبها الآن في أوكلاند، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

أوبر

بعد أشهر من قرار شركة ميتا إغلاق معظم مكاتبها في سان فرانسيسكو، أخلت منصة نقل الركاب أوبر غالبية مقرها الرئيسي الفسيح في منطقة ميشن باي.

يقال إن هذه المباني تستخدم الآن من قبل OpenAI، الشركة الناشئة التي تقف وراء نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT. ومع ذلك، لا يزال المقر الرئيسي لشركة أوبر في منطقة الخليج.

Salesforce

وبحسب ما ورد خفضت شركة البرمجيات السحابية Salesforce وجود مكاتبها في سان فرانسيسكو بنسبة 45 في المائة بعد انخفاض ممتلكاتها العقارية في المدينة من 1.6 مليون قدم مربع إلى 900 ألف قدم مربع.

وقالت الشركة في بيان للأوراق المالية: "تم استبعاد ما يقرب من 2 مليون قدم مربع من العقارات المؤجرة والمملوكة في سان فرانسيسكو والمؤجرة حاليًا للآخرين، أو المتاحة للإيجار، حيث واصلنا تخفيضات المساحات المكتبية في السنة المالية 2024"، "تم استبعاد من هذا المبلغ ما يقرب من 2 مليون قدم مربع من العقارات المؤجرة والمملوكة في سان فرانسيسكو والتي يتم تأجيرها حاليًا للآخرين، أو المتاحة للإيجار" بداية هذا العام.

ومن غير المرجح أن يفوت قطاع العقارات في سان فرانسيسكو شركات التكنولوجيا التي انسحبت، حيث أصبحت المدينة مركزًا للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.