شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح الجيل الثالث من سماعات AirPods Pro قريبًا .. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل مؤخرًا أنها ستعقد حدث الإطلاق التالي بعنوان "It's Glowtime" في 9 سبتمبر، ومن المتوقع أن تعلن شركة أبل العملاقة عن العديد من المنتجات الجديدة بما في ذلك سماعتين TWS جديدتين، وأشار تقرير سابق إلى أن أبل ستعلن فقط عن طرازين من AirPods القياسية في حدثها القادم.

في حين أن AirPods (الجيل الثالث) المتوفرة حاليًا لها تصميم مفتوح الأذن، فمن المتوقع أن يظهر خليفتها لأول مرة مع دعم إلغاء الضوضاء النشط (ANC) في الطراز متوسط ​​المستوى، بينما يُقال إن AirPods من المستوى الأول ستظهر لأول مرة بدون هذه الميزة، وقيل إن الإصدار المحدث من AirPods Pro (الجيل الثاني) سيصل في تاريخ لاحق، وقد ظهرت تفاصيل هذا الجهاز أخيرًا على الإنترنت.

ووفقًا لمنشور لمستخدم X (Twitter سابقًا) Kosutami (@Kosutami_Ito)، ستطلق أبل ترقية AirPods Pro المطلوبة بشدة "قريبًا"، وفي حين لم يكشف المُسرب عن أي تفاصيل تتعلق بالتصميم، إلا أنه يذكر إلغاء الضوضاء النشط الأفضل، والذي أشار إليه المُسرب باسم "إلغاء الضوضاء الرقمي"، وفي الوقت الحالي، ليس من الواضح ما هي الفوائد التي ستجلبها تقنية إلغاء الضوضاء الجديدة إلى طراز AirPods Pro القادم.

وألقى تقرير سابق لمارك جورمان من بلومبرج بعض الضوء أيضًا على AirPods Pro (الجيل الثالث)، وفي حين ركزت النسخة المخصصة للمشتركين فقط من نشرته الإخبارية الأسبوعية Power On بشكل أكبر على طرازات AirPods (الجيل الرابع) TWS القياسية، فقد ذكر أن AirPods Pro (الجيل الثالث) ستضم شريحة صوتية جديدة إلى جانب بعض الميزات الصحية.

وفي حين أن الجيل التالي من AirPods Pro قد يكون على بعد عدة أشهر، فإن طراز الجيل الثاني المتاح اليوم هو سماعة الرأس TWS الأكثر كفاءة التي تقدمها أبل بفضل شريحة الصوت H2، ومن المتوقع أن تحتوي سماعات AirPods من أبل (الجيل الرابع) أيضًا على هذه الشريحة الأحدث، والتي من المفترض أن تمكن من دعم ميزات مثل Adaptive Audio وTransparency mode.