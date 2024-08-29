شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر تصميما مميزا لـ "الدبابيس" .. أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

في الأسبوع الماضي، طرحت "خرائط جوجل" شريطًا سفليًا مبسطًا يضم العديد من المميزات، والآن، طرحت الشركة تحديث جديد وفر ألوانًا وأشكالًا جديدة للدبابيس المستخدمة في تحديد الأماكن.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فقد اختفى الآن شكل الدبوس التقليدي، حيث يوفر التحديث دبوس دائري بشكل أكبر مع خلفية بيضاء، إذ يتم وضع الرمز الذي يعرض الفئة في دائرة داخلية، وهذا يطابق تصميم الأيقونات الحالي للنجوم والأعلام والقلوب.

وظلت معظم الدبابيس كما هي بينما تغير بعضها، فعلى سبيل المثال، أصبح رمز المتاحف الآن أرجوانيًا بدلاً من الأزرق المخضر، والتعديلات اللونية الأخرى مع التحديث أكثر دقة مثل رمز حديقة الحيوان الذي أصبح أفتح، يتم تطبيق التغيير أيضًا على النصوص.

ويجعل تصميم الدبوس الجديد الأيقونات أصغر حجمًا مما قد يسمح لـجوجل بعرض المزيد من المعلومات لكل خريطة، كما يسمح بإنشاء خريطة أكثر بساطة، ويمكن أن تتسع لمزيد من المعلومات فيها، وتمنح الدبابيس الأصغر حجمًا مظهرًا أكثر وضوحًا.

ويتم طرح هذا التحديث من جانب الخادم الآن لنظامي التشغيل Android وiOS وإصدار الويب.



