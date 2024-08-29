شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google تعمل على ميزة تساعدك فى العثور بسرعة على المحادثات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت جوجل إلى العمل من خلال تطبيق الرسائل، حيث تعمل على تحديث صغير آخر قد يعزز تجربتك بالفعل، مؤخرًا، حصل التطبيق على بعض التعديلات التجميلية، مثل تغيير اللون على زر الإرسال، وقبل ذلك بوقت قصير، بدأت في اختبار إعادة تصميم لإيصالات القراءة، والآن هناك اختبار جديد قيد التنفيذ، يساعدك في العثور على محادثة المجموعة القديمة بشكل أسرع.

يكشف تقرير حديث أن جوجل تعمل على تعديل ميزات البحث في التطبيق، ويبدو أن عملاق التكنولوجيا يخطط لإضافة خيار بحث محادثة جماعية إلى صفحة المحادثة الجديدة قريبًا.

في السابق كان حقل "إلى" في بدء المحادثة > محادثة جديدة يُظهر جهات اتصال فردية فقط، الآن، يكتشف بعض المختبرين التجريبيين قسم "محادثات المجموعة" الذي يتيح لك البحث عبر المحادثات مع جهات اتصال متعددة، ويمكنك البحث عن أسماء المجموعات والمشاركين، وتعرض المعاينة آخر رسالة تم إرسالها، مع رمز شيفرون يأخذك مباشرة إلى المحادثة.

لا يزال البحث الجماعي قيد الاختبار في أحدث إصدار تجريبي من Google Messages (الإصدار 20240820_00_RC00)، إنه غير متاح في الإصدار الثابت حتى الآن، لكن قد تطرحه جوجل قريبًا.

قد تبدو هذه الميزة الجديدة وكأنها تعديل بسيط، لكنها تجعل الأمور أكثر ملاءمة بعض الشيء، ومع انتشار الدردشات الجماعية بين الأصدقاء أو الزملاء، فإن القدرة على العثور على الشخص الذي تحتاجه بسرعة وسهولة هي ميزة حقيقية.

وتم تثبيت Google Messages مسبقًا على العديد من هواتف أندرويد، مما يجعله تطبيق المراسلة الافتراضي لمليارات المستخدمين حول العالم، ومؤخرًا، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أن تطبيق الرسائل لديها أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا، ومع ذلك، لا يزال لديه حوالي نصف المستخدمين النشطين شهريًا مقارنة بتطبيقات مثل واتساب، وإذا كانت جوجل تريد تكثيف لعبتها ضد المنافسين، فإن تحسين تجربة مستخدم التطبيق يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.