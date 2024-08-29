شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع سعر بلاى ستيشن 5 فى اليابان بنسبة 19% والان مع تفاصيل الخبر

ستقوم شركة سونى بزيادة سعر جهاز PS5 في اليابان بنسبة 19% وسيكون السعر الجديد لنموذج PS5 القياسي هو 79.980 ين ياباني (حوالي 554 دولارًا أمريكيًا) وسيدخل حيز التنفيذ بحلول 2 سبتمبر 2024 ، ولن تتأثر أسعار وحدة التحكم في البلدان الأخرى.

ومن المهم ملاحظة رفع أسعار PS5 حول العالم منذ عامين، باستثناء الولايات المتحدة، وعلى غرار ارتفاع الأسعار في اليابان أشارت الشركة أيضًا إلى أن "القرارات الاقتصادية الصعبة" أدت إلى هذا القرار الصعب دون الخوض في التفاصيل، فإن وحدة التحكم ليست المنتج الوحيد الذي سيكلف أكثر، حيث تشهد الملحقات مثل وحدة التحكم DualSense وPlayStation VR2 أيضًا ارتفاعًا في الأسعار.

ويعد ارتفاع الأسعار في هذا الوقت المتأخر من عمر وحدة التحكم أمرًا غير معتاد إلى حد ما، وتتوقع شركة Sony عددًا أقل من مبيعات PS5 للعام المالي 2025 ، ولكن على الرغم من هذا التباطؤ وصلت مبيعات PS5 إلى 50 مليونًا العام الماضي وتتفوق مبيعات Xbox Series X/S بفارق كبير.

وهناك أيضًا شائعات بأن جهاز PS5 Pro سيصدر هذا الخريف ، على الرغم من أنه ليس من المحتمل سبب ارتفاع سعر PS5 في اليابان، إلا أنه لا يزال عاملاً محتملاً في كيفية تفكير سوني في تسعير النموذج الحالي ، ومع ذلك لا يزال PS5 Pro غير مؤكد.