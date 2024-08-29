شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطيران الفيدرالية الأمريكية تفرض 341 ألف دولار غرامات على طيارى بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

تم بيع الطائرات بدون طيار رباعية المراوح مثل تلك التى صنعتها شركة DJI الرائدة فى الصناعة بالملايين فى السنوات الأخيرة، وفى حين أن معظم الناس يطيرون بآلاتهم التى يتم التحكم فيها عن بعد بشكل مسؤول ودون مشاكل، إلا أن هناك دائمًا من يتجأهل القواعد.

وفى إطار الجهود المستمرة لفرض السلامة فى السماء وإخطار الطيارين بأنه ستكون هناك عقوبات شديدة إذا قاموا بتحليق أجهزتهم بتهور، قالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مؤخرًا إنه بين أكتوبر 2022 ويونيو 2024، اقترحت عقوبات مدنية ضد 27 مشغل طائرات بدون طيار بقيمة إجمالية هائلة تبلغ 341413 دولارًا، حسبما ذكر موقع DroneDJ .

وفى قضية مثيرة للقلق بشكل خاص فى فلوريدا فى عام 2021 والتى أسفرت عن اقتراح غرامة قدرها 32700 دولار، حلق طيار طائرة بدون طيار بآلته على مقربة شديدة من طائرة هليكوبتر تابعة لمكتب عمدة مقاطعة باسكو لدرجة أن الطيار اضطر إلى اتخاذ إجراء مراوغ لتجنب الاصطدام.

واتضح لاحقًا أن طيار الطائرة بدون طيار فشل فى تسجيل الجهاز بشكل صحيح وحلق به أعلى من 400 قدم المسموح بها، من بين انتهاكات أخرى.

ويبدو أن انتهاك القواعد من خلال إطلاق طائرات بدون طيار بالقرب من الملاعب الرياضية أو فوقها مباشرة أثناء حدث كبير يعد عملًا شائعًا بين الطيارين المارقين.

على سبيل المثال، تلقى أحد المشغلين غرامة قدرها 16000 دولار أمريكى لتحليقه بطائرته بدون طيار بالقرب من ملعب SoFi فى إنجلوود بولاية كاليفورنيا، خلال Super Bowl LVI فى فبراير 2022.

وقد حظرت إدارة الطيران الفيدرالية منذ فترة طويلة رحلات الطائرات بدون طيار من مواقع مثل المطارات والقواعد العسكرية والبنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة النووية، وعادةً ما يتم نشر تدابير صارمة فى أحداث محددة حيث تتجمع حشود كبيرة، مثل الألعاب الرياضية الكبرى.

وقال مايك وايتاكر، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، مؤخرًا: "إن انتهاك قواعد الطائرات بدون طيار يعرض حياة الناس للخطر فى الجو وعلى الأرض.

وإن تحليق طائرة بدون طيار صغيرة يعنى أنك تحلق فى طائرة، والسلوك غير الآمن سيكلفك الكثير".

وبالنسبة لطيارين الطائرات بدون طيار الذين ليسوا متأكدين من المكان الذى يمكنهم فيه التحليق بأجهزتهم، فإن تطبيق B4UFLY التابع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لنظامى التشغيل iOS و Android يعد أداة مفيدة.