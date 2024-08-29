شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكالمات واتساب تحصل قريبا على فلاتر AR.. كل ما تحتاج معرفته عنها والان مع تفاصيل الخبر

ستحصل مكالمات فيديو واتساب على تأثيرات الواقع المعزز (AR) إلى جانب المرشحات الإبداعية لمستخدمى آيفون، حيث تعمل مرشحات وتأثيرات المكالمات على جعل التجربة جذابة وتفاعلية بدلًا من رؤية شاشة مملة مع الوجه على الطرف الآخر.

يمتلك الواقع المعزز المجال لإضفاء الحيوية على تجربة الاتصال بشكل أكبر، وقد اكتشف موقع WeBetaInfo سبقًا صحفيًا جديدًا يشير إلى أن هذه الميزات قد تصل قريبًا إلى تطبيق المراسلة.

يتم اختبار الميزة الجديدة مع الإصدار التجريبى iOS 24.15.10.70، كما ذكر WaBetaInfo هذا الأسبوع، حيث تم اختبار الأداة التى تم اختبارها على نظام الأندرويد فى وقت سابق من هذا العام وتشير اختبارات آيفون إلى أن النشر الكامل ليس بعيدًا.

"سيكون المستخدمون قادرين على تخصيص مكالماتهم من خلال تمكين مرشحات الوجه الديناميكية، مثل أداة اللمس لتنعيم مظهر البشرة، ووضع الإضاءة المنخفضة لتحسين الرؤية فى البيئات المعتمة"، يشارك المنشور تفاصيل حول الأداة القادمة، حيث تم تصميم AR لتحسين تجربة الاتصال، وليس من المستغرب أن نرى خطة WhatsApp لدمج التكنولوجيا فى ميزاتها الخاصة.

سيحتوى تطبيق المراسلة على وضعين يسمى اللمس والإضاءة المنخفضة، حيث يمكن للأول أن ينعم بشرتك ويضيف مرشحات للوجه كما هو الحال على Instagram، وسيساعد الأخير على تنظيف وجهك عندما لا يكون الضوء ساطعًا.

يختبر واتساب أيضًا خيار تغيير الخلفية أثناء المكالمات التى توفرها منصات أخرى مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet لمكالماتهم، حيث تمكن المرشد من اكتشاف واجهة الاختبار التى تحتوى على مرشحات وخلفية وتأثيرات فى الجزء السفلى من واجهة الاتصال.

هذا ليس كل شيء، إذ يخطط واتساب لإجراء تغييرات كبيرة فى التصميم، والتى تتضمن القدرة على اختيار لون جديد لفقاعة الدردشة أو تغيير واجهة الدردشة نفسها، حيث يمنحك تطبيق المراسلة أيضًا خيار التخلص من رقم الهاتف والحصول على أسماء مستخدمين كجزء من هويتهم على النظام الأساسي.