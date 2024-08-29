شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على زر Action المتوقع وجوده فى آيفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

من المرجح أن تأتى سلسلة iPhone 16 خلال حدث الإطلاق الكبير المقبل لشركة Apple، والذي يُقال إنه سيقام في 9 سبتمبر.

وقد أعطت التسريبات بالفعل فكرة عما يمكن توقعه من هواتف iPhone المقبلة من حيث المواصفات والتصميم، ولكن هنا سنتحدث فقط عن زر الحركة الذي يشق طريقه أخيرًا إلى النماذج القياسية، وفقًا للشائعات.

فى العام الماضي، قدمت شركة Apple زر Action مع طرازي iPhone 15 Pro، ولم تتلق الإصدارات القياسية، iPhone 15 وiPhone 15 Plus، هذه الميزة.

وفى هذا العام، يشاع على نطاق واسع أن Apple ستقدم زر Action مع جميع الطرز الأربعة، وهذا يشمل iPhone 16 وPlus وPro وPro Max.

ومن المتوقع أن تأتي سلسلة iPhone 16 بنفس مجموعة وظائف Action Button التي رأيناها في طرز iPhone 15 السابقة وسيتم أيضًا إضافة بعض الميزات الجديدة مع إصدار iOS 18 ، وإليك قائمة بالأشياء التي يمكن أن يفعلها Action Button.



1 الوضع الصامت: تشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله.

2 التركيز : تشغيل التركيز المحدد أو إيقاف تشغيله.

3 الكاميرا : افتح تطبيق الكاميرا لالتقاط صورة أو صورة شخصية أو مقطع فيديو أو صورة شخصية أو صورة شخصية بسرعة.

4 مصباح يدوي : تشغيل المصباح اليدوي أو إيقاف تشغيله.

5 المكبر : افتح تطبيق المكبر.

6 مذكرة صوتية : بدء أو إيقاف تسجيل مذكرة صوتية.

7 الترجمة : بدء ترجمة الكلام من لغة إلى أخرى.

8 إمكانية الوصول : الوصول بسرعة إلى ميزة إمكانية الوصول المفضلة لديك.

9 اختصار : افتح تطبيقًا أو قم بتشغيل اختصارك المفضل.

iOS 18 سيضيف المزيد من الوظائف لزر الإجراء

ستعمل سلسلة iPhone 16 بنظام iOS 18، ومن المقرر أن يجلب البرنامج الجديد ميزات جديدة لزر الإجراء، وسيتيح الكثير من الوظائف الجديدة التى يمكن الوصول إليها عبر معرض مركز التحكم الجديد، ويمكن أن يساعد نظام iOS 18 في تمكين ميزات مثل الآلة الحاسبة، وساعة الإيقاف، والمنبه، والشاشة الرئيسية، والمؤقت، والوضع الداكن، ورمز المسح الضوئي، ووضع الطيران، والبيانات الخلوية، ونقطة الاتصال الشخصية، والملاحظة السريعة، والريموت، والمحفظة، والضغط على النقود، وإرسال رنين إلى ساعتي باستخدام زر الإجراء.

كيفية استخدام زر الإجراء على iPhone؟

لأداء الإجراء المخصص لزر الإجراء، اضغط عليه مع الاستمرار، بالنسبة للعديد من الوظائف، يمكن استخدام زر الإجراء لتشغيل إعداد أو إيقاف تشغيله. على سبيل المثال، إذا كان الإجراء المحدد هو الوضع الصامت، فيمكنك الضغط مع الاستمرار على زر الإجراء لوضع iPhone في الوضع الصامت، و إذا ضغطت مع الاستمرار على زر الإجراء مرة أخرى، فسيتم إيقاف تشغيل الوضع الصامت.