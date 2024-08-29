شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق AirPods Pro 3 مع iPhone 16 وتوقع طرحها بميزة إلغاء الضوضاء الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أن تقدم أبل الجيل التالي من سماعات الأذن اللاسلكية الشهيرة، AirPods Pro 3، إلى جانب سلسلة iPhone 16، وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا أنها ستستضيف حدث الخريف السنوي، وتروج له باسم "It's Glow Time"، في 9 سبتمبر، ومن المتوقع أن تطلق أبل خلال الحدث سلسلة iPhone 16 وWatch 10 والجيل التالي من AirPods Pro 3، ووفقًا للتقارير، ستوفر AirPods Pro 3 إلغاء ضوضاء نشطًا محسنًا (ANC)، مقارنةً بـ AirPods Pro 2 الحالية.

وفقًا للمسرب Kosutami، ستتميز AirPods Pro 3 بتحسينات كبيرة في إلغاء الضوضاء، والاستفادة مما يوصف بأنه "إلغاء ضوضاء رقمي"، ويشير هذا إلى أن أبل من المرجح أن تجلب تحسينات إلى حد كبير من ترقيات البرامج وتقنيات معالجة الصوت المتقدمة بدلاً من التغييرات في التصميم المادي لسماعات الأذن، والجدير بالذكر أن AirPods Pro 2، التي تم إصدارها منذ ما يقرب من عامين، تتميز بالفعل بـ "ما يصل إلى ضعف" ANC مقارنة بـ AirPods Pro الأصلية، لذلك من المتوقع أن يقوم الطراز القادم بترقية الجهاز بشكل أكبر.

في حين كانت تسريبات Kosutami حول الأجهزة دقيقة تقريبًا في الماضي، فإن الجدول الزمني لإطلاق AirPods Pro 3 لا يزال غير مؤكد، وكانت هناك تقارير في وقت سابق حول وصول AirPods Pro 3 "قريبًا"، ومع ذلك، تباطأت الشائعات بسبب مارك جورمان من بلومبرج، الذي اقترح إصدارًا في عام 2025 بميزات صحية جديدة وشريحة صوتية محدثة والمزيد.

وفي الوقت نفسه، تشير خطط أبل لبقية تشكيلة AirPods الخاصة بها أيضًا إلى تحديث، يُشاع أن الشركة ستعلن عن طرازات AirPods 4 الجديدة منخفضة ومتوسطة المستوى في حدثها القادم في 9 سبتمبر، ومن المتوقع أن تقدم هذه النماذج تصميمًا لملاءمة أفضل للأذن وجودة صوت محسنة وحافظة شحن USB-C، والجدير بالذكر أن AirPods 4 بأسعار معقولة من المتوقع أيضًا أن تتميز بإلغاء الضوضاء النشط، مما يجعل هذه القدرة متاحة لجمهور أوسع.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا شائعات تفيد بأن AirPods Max ستتلقى تحديثًا طفيفًا في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستستبدل موصل Lightning بمنفذ USB-C، ومع ذلك، لا يُتوقع وجود ميزات جديدة رئيسية أو تحسينات في الأداء لسماعات الرأس فوق الأذن في هذا الوقت.

إلى جانب الجيل التالي من AirPods، من المرجح أيضًا أن تعلن أبل عن سلسلة iPhone 16 الجديدة في حدثها في 9 سبتمبر، ومن المتوقع هذا العام أن تتضمن السلسلة iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، مما يوفر وظائف مطورة، بما في ذلك زر Capture الجديد وزر Action على جميع الأجهزة الأربعة وشرائح A18 وعمر بطارية أفضل، وستأتي جميع طرازات iPhone 16 أيضًا مع دعم Apple Intelligence، وهي منصة الذكاء الاصطناعي من أبل، والتي توفر للمستخدمين مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي لتجربة هاتف ذكي مطورة.