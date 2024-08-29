شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لإطلاق هاتف آيفون 17 برو ماكس سريع وقوى مع تبريد إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تشهد سلسلة آيفون 17 العديد من الإنجازات الأولى لشركة آبل، ومن بين الخطوات الجديدة تركيب نظام تبريد أكثر قوة في أكبر وأغلى هاتف في السلسلة.

وفقًا لمحلل آبل الشهير مينج تشي كو، سيحتوي آيفون 17 برو ماكس على غرفة بخار كحل تبريد سلبي إضافي لأول مرة، بدلاً من مجرد صفائح الجرافيت مثل بقية هواتف آيفون، حاليًا، تستخدم آبل مزيجًا من التبريد بالأجهزة والبرامج، مثل صفائح الجرافيت التي تبدد الحرارة، وخفض تردد ساعة المعالج تحت ضغط مستمر، وخفض سطوع الشاشة، وحتى إيقاف تشغيل الهاتف إذا لزم الأمر.

تعمل غرف البخار على مبدأ أنبوب الحرارة، مما يوفر حاوية مسطحة محكمة الغلق مع كمية صغيرة من السائل بالداخل، وعندما تتلامس الحرارة مع الحوض المزود بزعانف متصل به، يتبخر السائل ليتكثف في مناطق أكثر برودة، ويمتص الحرارة، ثم يتم تحويله مرة أخرى إلى مصدر الحرارة في دورة لا تنتهي أبدًا، مما يحافظ على تشغيل النظام بطريقة أكثر استقرارًا مع تقليل الاختناق الحراري.

ستسمح إضافة غرفة بخار لجهاز iPhone 17 Pro Max بالبقاء باردًا تحت الضغط لفترة أطول، وقد تكون نذيرًا للأشياء القادمة لمعالج Apple A19 series، ويُشاع بالفعل أن شريحة Apple A18 Pro التي ستعمل على تشغيل iPhone 16 Pro Max ستخترق حاجز سرعة الساعة 4 جيجاهرتز، لذلك قد تقوم أبل بتجهيز شيء أسرع وأقوى لجهاز iPhone الرائد 2025.

تستعد أبل لإطلاق سلسلة iPhone 16 بنفس سلسلة المعالجات عبر التشكيلة، وهو شيء لم تفعله منذ فترة، ومع ذلك، ستظل تجد طريقة لتفتيت الطراز العادي عن طرازات Pro من حيث قوة المعالجة، ويُقال إن شريحة A18 لجهاز iPhone 16 ستتمتع بحجم ذاكرة تخزين مؤقت أصغر ونواة معالجة رسومية أقل من A18 Pro في iPhone 16 Pro Max.