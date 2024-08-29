شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسعى لمنافسة زووم ومييت باجتماعات الفيديو عبر منصة إكس والان مع تفاصيل الخبر

يراهن إكس من إيلون ماسك على الوعد بكل شيء في التطبيقات، حيث قدمت المنصة مكالمات فيديو لفترة من الوقت، وتخطط لجلب المدفوعات لمستخدميها، كما أنها تحتوي على برنامج دردشة آلي مدمج في المنتج، لكن قريبًا يمكن أن يضع إكس نفسه في مواجهة أمثال Zoom وGoogle Meet بنسخته الخاصة لدعم مؤتمرات الفيديو.

تم إثارة التفاصيل حول الميزة الجديدة من قبل أحد موظفي إكس يُدعى شرايز بارك، والذي نشر لقطة شاشة لواجهة مؤتمرات الفيديو إكس التي تبدو مطابقة لـ Zoom وGoogle Meet ولكن لها نكهاتها ورموز الألوان الخاصة بها.

وأشار بارك أيضًا إلى أن أداة عقد المؤتمرات يتم اختبارها داخليًا وقد فعل ذلك مع زملاء آخرين لإظهار جودتها وتحدث عن كونها بديلاً قويًا لـ Zoom وGoogle Meet وTeams.

وذكر أن المنصة يمكن أن تقدم ميزات مثل تثبيت مكبر الصوت في الأعلى وتقديم طريقة أفضل لإخطار الأشخاص الذين ينضمون إلى الاجتماع أو يغادرونه.

يدعي مطور آخر على أكس أن النظام الأساسي سيقوم بإنشاء رمز فريد يمكن مشاركته مع المستخدمين الآخرين الذين يحتاجون إلى الانضمام إلى المكالمة.

ولا يزال ليس لدينا جدول زمني واضح بشأن الموعد الذي سيطلق فيه ماسك وكو العنان لمنافس زووم الجديد، ولكن من المفترض أن يحدث ذلك قريبًا.

وفي أخبار إكس الأخرى، أصبح روبوت الدردشة Grok 2 AI قادرًا على إنشاء صور وقد سخر العديد من الأشخاص الذين يستخدمون المنصة من الصور التي تم إنشاؤها وكيف أنها تشبه الشخصيات الواقعية.

بعض الصور التي تم إنشاؤها باستخدام المطالبات النصية على Grok 2 مثيرة للقلق ويجب أن يشعر " ماسك " بالقلق بشأن العواقب الأكبر المترتبة على إتاحة مثل هذا المحتوى بشكل علني على المنصة والإنترنت.

وبالنظر إلى المقاطع المرئية على المنصة الاجتماعية، يعد Grok 2 أرضًا خصبة للتزييف العميق للذكاء الاصطناعي والصور الفاضحة وحالة محددة من انتهاكات حقوق الطبع والنشر.

لقد فاتت المنصة المملوكة لشركة ماسك أساسيات تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل توليد الصور، وتبدو سياساتها غريبة إلى حد ما مقارنة بمنصات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تدعم هذه الميزات.

ويُحظر تمامًا استخدام العنف واستخدام الشخصيات الواقعية لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي تلقته Microsoft وحتى OpenAI لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة.



