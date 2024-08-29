شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن إصدار نظام التشغيل أندرويد 15 قريبًا دون تحديد موعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل أن نظام التشغيل أندرويد 15، وهو تحديث نظام التشغيل الرئيسي التالي لأجهزة Pixel وAndroid، سيصدر قريبًا، ووفقًا لتقرير حديث من موقع Android Authority، حيث تخطط شركة جوجل لإصدار تحديث أندرويد 15 في أكتوبر، ومع ذلك، لم تقدم الشركة تاريخ إصدار محدد، مما يترك للمستخدمين جدولًا زمنيًا مؤقتًا.

يشير التقرير إلى أن جوجل لن تطلق التحديث الشهر المقبل كما كان متوقعًا في البداية، بدلاً من ذلك، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة على تحسين استقرار أندرويد 15 قبل إصداره العام، والذي من المقرر الآن في منتصف أكتوبر، ويتماشى هذا القرار مع التحديث الأخير لشركة جوجل لملاحظات الإصدار لتحديث Android Beta Exit، وتنصح الملاحظات المحدثة المستخدمين الذين اختاروا عدم الاشتراك في برنامج الإصدار التجريبي بتجاهل أي إشعارات تحديث عبر الهواء (OTA) حتى يتوفر الإصدار المستقر من أندرويد 15.

تؤكد شركة جوجل أنها تخطط لدفع تحديث أندرويد 15 في أكتوبر، وقالت: "إذا كنت تنتظر تحديث Android 15 المستقر، فيرجى تجاهل هذا التحديث عبر الهواء حتى يتوفر Android 15 في أكتوبر، سيعمل هذا التحديث على تثبيت أحدث إصدار عام من Android 14 على جهازك"، كما جاء في ملاحظة الإصدار.

ومن المثير للاهتمام أن جوجل أطلقت هذا العام سلسلة Pixel 9 الجديدة بنظام Android 14 بدلاً من Android 15 المتوقع، وكان هذا مخيبا للآمال بعض الشيء، نظرًا لأن جوجل عادةً ما تشحن أحدث نظام تشغيل مع الجيل الجديد من أجهزة Pixel، أما بالنسبة لأجهزة Pixel المؤهلة لتحديث Android 15، فإن القائمة واسعة النطاق، وتغطي كل من الطرز الحالية والقديمة، تتضمن القائمة Google Pixel 6 و6 Pro و6a وPixel 7 و7 Pro و7a وPixel 8 و8 Pro و8a وPixel 9 و9 Pro و9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold الذي تم تقديمه حديثًا، ومن المقرر أيضًا أن يتلقى Pixel Tablet وPixel Fold التحديث، مما يضمن استفادة مجموعة واسعة من المستخدمين من نظام التشغيل الجديد.

أما بالنسبة للميزات الجديدة، فإن نظام التشغيل الجديد لنظام أندرويد يجلب معه مجموعة من التحديثات لتحسين تجربة المستخدم والخصوصية، وتتضمن بعض التحديثات الرئيسية مشاركة الشاشة الجزئية، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة أو تسجيل نافذة تطبيق فقط بدلاً من الشاشة بأكملها، ودعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مما يوسع قدرات الاتصال إلى ما هو أبعد من الشبكات التقليدية.

كما يقدم أندرويد 15 عناصر تحكم جديدة في الكاميرا داخل التطبيق، مما يوفر أداءً محسنًا في الإضاءة المنخفضة وتعديلات متقدمة لقوة الفلاش، بينما يوفر مفتاح تبديل عالمي للتحكم في اهتزاز لوحة المفاتيح المزيد من خيارات التخصيص لملاحظات لوحة المفاتيح.

كما سيعمل أندرويد 15 على تعزيز قدرات البلوتوث من خلال مربع حوار منبثق جديد لإدارة أفضل للأجهزة المتصلة ويقدم مشاركة صوت Auracast لبث صوت Bluetooth LE بسلاسة إلى الأجهزة القريبة، كما يدمج التحديث وضع كاميرا ويب عالية الجودة لأجهزة Pixel، مما يسمح بجودة فيديو أفضل عند استخدام الجهاز ككاميرا ويب.

بالنسبة للأجهزة القابلة للطي، بما في ذلك Pixel 9 Pro Fold الجديد، يقدم أندرويد 15 ميزات استمرارية أفضل، مما يتيح للمستخدمين إدارة سلوك التطبيق على كل من الشاشات الرئيسية والغطاء بكفاءة أكبر، لقد عاد شريط المهام الدائم للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، مما يوفر المزيد من التحكم في تعدد المهام، وتعمل تحديثات Health Connect الجديدة على توسيع دعم البيانات لتتبع اللياقة البدنية والصحة.

كما يجلب تحديث نظام التشغيل الجديد العديد من ميزات إمكانية الوصول الجديدة، مثل إيماءة الرجوع التنبؤية للتنقل بسلاسة ومعاينات الأدوات الذكية الأكثر ثراءً، مما يجعل واجهة المستخدم أكثر سهولة في الاستخدام وجاذبية بصريًا.