شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام قد يضيف تكامل Spotify فى الوقت الفعلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف مطور الأجهزة المحمولة Alessandro Paluzzi ميزة انستجرام التي قد تكون قيد التطوير، وهى التكامل مع Spotify في الوقت الفعلي، حيث يبدو أن الكود الموجود يشير إلى أن الأغاني التي يتم تشغيلها على Spotify ستنشئ ملاحظات تلقائيًا داخل انستجرام.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، ستظهر هذه الملاحظات أعلى صندوق الوارد وصورة الملف الشخصي إذا ضغط الأشخاص لعرض ملفك الشخصي على انستجرام.

هذا النوع من الميزات موجود بالفعل في Discord، ويمكن لمستخدمي انستجرام بالفعل إضافة مسارات Spotify إلى ملاحظاتهم أو قصصهم يدويًا.

ومع ذلك، فإن انستجرام ليس نوع منصة الدردشة التي يبقيها الناس مفتوحة لفترات طويلة، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت هناك قيمة كبيرة في تكامل الموسيقى في الوقت الفعلي.