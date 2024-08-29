شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب سيسمح قريبًا للمستخدمين بتشفير نسخهم الاحتياطية للدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على ميزة خصوصية جديدة ستسمح للمستخدمين بتشفير نسخهم الاحتياطية للدردشة باستخدام مفاتيح المرور، وتعد مفاتيح المرور هي بيانات اعتماد رقمية تستخدم بيانات بيومترية مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه بدلاً من كلمات المرور التقليدية، ويُقال إن هذه الميزة قيد الاختبار في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android الإصدار 2.24.18.13)، وفقاً لموقع indiatoday.

يؤكد Wabetainfo الذي اكتشف لأول مرة ميزة تشفير مفاتيح المرور الجديدة هذه في الإصدار التجريبي أن الميزة هي جزء من جهود الشركة المستمرة لتعزيز أمان بيانات المستخدم، وحاليًا، يوفر واتساب تشفيرًا شاملاً للنسخ الاحتياطية، مما يسمح للمستخدمين بحماية بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة بهم إما بكلمة مرور مخصصة أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا، وفي حين توفر هذه الطرق مستوى عالٍ من الأمان، فإنها تطلب أيضًا من المستخدمين تذكر كلمات مرور معقدة أو إدارة مفاتيح تشفير طويلة، وهو أمر مرهق بالنسبة للمستخدمين لإدارته ويزيد أيضًا من خطر حظر الوصول إلى بياناتهم الخاصة.

ومع ذلك، الآن مع ميزة مفتاح المرور الجديدة هذه، سيعمل واتساب على تبسيط هذه العملية مما يسمح للمستخدمين باستخدام المصادقة البيومترية لأجهزتهم بما في ذلك بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو قفل الشاشة لتأمين النسخ الاحتياطية الخاصة بهم، وهذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفرة واستعادتها ببساطة عن طريق استخدام نفس الطريقة البيومترية التي يستخدمونها لفتح هواتفهم، والتخلص من الحاجة إلى تذكر كلمات المرور ومفاتيح التشفير تمامًا.

ومع ذلك، لا تزال الميزة في مرحلة تجريبية وقد تستغرق بضعة أسابيع أخرى للوصول أخيرًا إلى جميع مستخدمي واتساب، ومع ذلك، بمجرد توفرها، ستوفر طبقة إضافية من الأمان للنسخ الاحتياطية المشفرة من البداية إلى النهاية.

وفي الوقت نفسه، يعمل واتساب أيضًا على ميزة خصوصية أخرى تسمح للمستخدمين بإدارة كيفية مزامنة جهات الاتصال الخاصة بهم عبر أجهزة متعددة، وتم اكتشاف هذه الميزة، كما ذكر موقع Wabetainfo، في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android (الإصدار 2.24.18.14)، ووفقًا للتقرير، صمم واتساب هذه الميزة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بيانات جهات الاتصال الخاصة بهم، لتعزيز الخصوصية والراحة.

بمجرد الانتهاء من التطوير، سيقدم واتساب هذه الميزة في قسم جديد ضمن إعدادات واتساب، مما يتيح للمستخدمين إدارة مزامنة دفتر العناوين الخاص بهم لكل حساب واتساب بشكل مستقل، هذا يعني أن المستخدمين سيكون لديهم خيار تعطيل مزامنة جهات الاتصال لحساب ثانوي مع إبقاءها ممكّنة لحساب أساسي، وستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يريدون الاحتفاظ بقوائم جهات اتصال منفصلة لأغراض مختلفة.

حتى إذا قرر المستخدمون تعطيل المزامنة التلقائية لجهات الاتصال، فإن واتساب سيمنح المستخدمين خيار المزامنة اليدوية لجهات الاتصال الفردية، ويلاحظ Wabetainfo أن هذا سيسمح للمستخدمين أيضًا بمزامنة جهات اتصال محددة بشكل انتقائي حسب الحاجة دون مشاركة دفتر العناوين بالكامل عبر الأجهزة، وستكون جهات الاتصال المتزامنة يدويًا متاحة بعد ذلك على جميع الأجهزة المرتبطة، مما يوفر المرونة مع الحفاظ على التحكم في البيانات الشخصية.

والجدير بالذكر أن ميزة الخصوصية هذه لإدارة مزامنة جهات الاتصال لا تزال قيد التطوير ومن المتوقع إصدارها في تحديث مستقبلي.