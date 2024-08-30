شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختصار جديد بواتساب يضع علامة على الكل كـ"مقروء" لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

يطرح تطبيق واتساب ميزة جديدة كان مستخدمو أندرويد ينتظرونها وهي اختصار لوضع علامة على جميع الدردشات كمقروءة بضغطة واحدة فقط، حيث تم تصميم هذا التحديث لتبسيط إدارة الرسائل، والتي كانت تتطلب في السابق خطوات متعددة والتنقل عبر القوائم المتنوعة.

طريقة أبسط لإدارة الرسائل

سيتم الوصول إلى الاختصار الجديد في القائمة الكاملة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، والموجودة أسفل خيار "الرسائل المميزة بنجمة" مباشرةً.

ويتيح ذلك للمستخدمين وضع علامة على جميع رسائلهم كمقروءة دون الحاجة إلى فتح كل محادثة على حدة. ووفقا لموقع WABetaInfo، وهو مصدر موثوق به لتحديثات واتساب، فإن هذه الميزة في مرحلة الاختبار حاليًا.

التوفر والاختبار التجريبي

تم تضمين اختصار "وضع علامة على الكل كمقروء" الجديد في الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp لنظام Android، وتحديدًا في الإصدار 2.24.18.11.

ومع ذلك، هذا يعني أن الميزة ليست متاحة بعد لجميع مستخدمي أندرويد، وقد يجد أيضًا أولئك الذين يشكلون جزءًا من برنامج الاختبار التجريبي من خلال Google Play أن الميزة لا يمكن الوصول إليها بعد، حيث لا يزال يتم طرحها تدريجيًا.

كيف يعمل الاختصار

من المتوقع أن يعمل هذا الاختصار بشكل مشابه لميزة "وضع علامة مقروءة" الموجودة على نظام التشغيل iOS، حيث يمكن للمستخدمين تغيير حالة جميع رسائل واتساب غير المقروءة بسرعة لقراءتها.

ومن خلال جلب هذه الوظيفة إلى أندرويد، يهدف واتساب إلى توفير طريقة أكثر كفاءة للمستخدمين لإدارة رسائلهم، خاصة عندما يكون لديهم العديد من الدردشات غير المقروءة.

اختصار Google Gemini AI Chatbot

وفي تطورات تقنية أخرى، قدمت جوجل أيضًا اختصارًا جديدًا لبرنامج الدردشة الآلي Gemini AI، مما يسهل الوصول إليه مباشرة من خلال شريط بحث جوجل كروم.

في السابق، كان التفاعل مع تطبيق جيميني للذكاء الاصطناعي يتطلب تطبيقًا أو موقعًا إلكترونيًا منفصلاً، ولكن الآن يمكن للمستخدمين ببساطة كتابة "@" في شريط بحث كروم، وتحديد "@gemini - Chat with Gemini"، وبدء محادثة دون مغادرة المتصفح.