شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ميوزك تسمح بنقل قوائم التشغيل بسهولة إلى يوتيوب ميوزك.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وفقًا لوثيقة دعم حديثة رصدها موقع MacRumors، يمكن الآن لمشتركى Apple Music نقل قوائم التشغيل الخاصة بهم إلى YouTube Music، حتى الآن لم تقدم أبل أدوات أصلية لنقل قوائم التشغيل إلى خدمات الموسيقى المنافسة، مما يجعل YouTube Music هو الأول.

ومع ذلك هناك بعض التحذيرات، لا يمكن نقل سوى الأغانى المتوفرة على YouTube Music، مما يعنى أنك لن تتمكن من نقل الملفات الصوتية مثل ملفات البث الصوتى أو الكتب الصوتية، كما لا يمكنك نقل قوائم التشغيل المشتركة أو غير التعاونية أو ملفات الموسيقى أو المجلدات التى أنشأتها لتنظيم قوائم التشغيل فى أبل ميوزك.

ولنقل قوائم التشغيل الخاصة بك إلى YouTube Music، يجب أن يكون لديك اشتراك نشط فى ‌Apple Music‌ أو iTunes Match، بالإضافة إلى حساب نشط فى YouTube Music، وبمجرد تسجيل الدخول إلى صفحة البيانات والخصوصية الخاصة بشركة Apple، ما عليك سوى تحديد "نقل نسخة من بياناتك" واتباع التعليمات التى تظهر على الشاشة، اعتمادًا على عدد قوائم التشغيل التى تقوم بنقلها، وقد يستغرق الأمر من بضع دقائق إلى بضع ساعات.

ولا تزال Apple Music لا تسمح للمستخدمين بنقل قوائم التشغيل إلى خدمات أخرى، لذا ستظل بحاجة إلى استخدام أداة خارجية لنقل قوائم التشغيل الخاصة بك إلى Spotify وAmazon Music وخدمات البث الأخرى.

ومع ذلك، قد تبحث Apple فى تسهيل استيراد قوائم التشغيل، فى فبراير لاحظ مستخدمو Reddit إصدارًا تجريبيًا من Apple Music على Android يتيح لك استخدام خدمة SongShift التابعة لجهة خارجية بشكل أصلى، مما يسمح لك بنقل قوائم التشغيل من Spotify والخدمات الأخرى إلى Apple Music.