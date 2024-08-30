شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطور نظارات الواقع المختلط فى مشروع جديد متوقع إصداره فى2027 والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة ميتا على جهاز واقع مختلط أصغر حجمًا يشبه زوجًا كبيرًا من النظارات، وفقًا لتقرير من The Information، ولكن قد لا تصل النظارات التى يُقال إنها تحمل الاسم الرمزى Puffin، حتى عام 2027 إذا أثمر المشروع على الإطلاق.

وتقول المصادر أن النظارات قد تزن حوالى 110 جرامات، مما يضعها فى مكان ما بين نظارات Ray-Ban الذكية خفيفة الوزن من Meta وسماعة Quest 3 الأكبر حجمًا، و يبدو أن Meta ستضطر إلى إجراء بعض التعديلات على عامل الشكل الأصغر للجهاز، حيث أفادت The Information أن النظارات قد تحتوى على حزمة خارجية تحتوى على البطارية والمعالج على غرار حزمة البطارية السلكية التى تأتى مع Apple Vision Pro.

وتشير الشائعات إلى أن نظارات الواقع المختلط ستتميز بعدسات متقطعة، وهو ما قد يسمح للجهاز بأن يكون أكثر نحافة، ​​كما يُقال إنها ستوفر أيضًا إمكانية المرور بالفيديو حتى يتمكن مرتديها من رؤية محيطهم خارج الشاشات، فضلًا عن استخدام تتبع اليد والعين للتحكم.

وقد تشير هذه الشائعة الأخيرة إلى أن ميتا تستكشف طرقًا لجعل أجهزتها أكثر جاذبية للمستخدمين الذين قد لا يرغبون فى ارتداء سماعة رأس ثقيلة لفترات طويلة من الوقت.

فى الأسبوع الماضى، كشف تقرير من The Information أن ميتا أنهت تطوير سماعة رأس عالية الجودة للواقع المختلط تحمل الاسم الرمزى La Jolla، وتستعد ميتا أيضًا للكشف عن نظارتها الذكية الجديدة Orion خلال مؤتمر Connect الخاص بالشركة فى سبتمبر.