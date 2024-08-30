شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تضاعف المسافة فى صفحة Word فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يعد التباعد المزدوج هو وسيلة رائعة لتنظيم معالجة النصوص، وهو تحسين ممتاز مضمن في معظم أدوات معالجة النصوص.

وعندما نسمع "معالجة النصوص"، فإن أحد البرامج الأولى التي تتبادر إلى الذهن هو Microsoft Word ، كما إن تعلم كيفية استخدام Microsoft Word أمر بسيط عادةً، ولكنه يحتوي على ميزات تنسيق مختلفة لا تكون واضحة للوهلة الأولى.

وهنا سنوضح كيفية تنفيذ التباعد المزدوج فى مستند Word التالى

كيفية مضاعفة المسافة في Word لبعض الفقرات

لا يتطلب الأمر سوى بضع ضغطات لمضاعفة المسافة بين فقرات معينة في مستند Microsoft Word، وهو أمر سهل مثل أي مهمة تنسيق أخرى، مثل كيفية تعيين مسافة بادئة معلقة، وإليك كيفية القيام بذلك:

الخطوة 1: افتح مستند Word الخاص بك وحدد الفقرات التي تريد مضاعفة المسافة بينها.

الخطوة 2: حدد علامة التبويب "الصفحة الرئيسية " من قائمة الشريط الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

الخطوة 3: ضمن قسم الفقرة في علامة تبويب الصفحة الرئيسية اضعط فوق أيقونة التباعد بين السطور والفقرات، تبدو الأيقونة وكأنها فقرة بها سهمان متقابلان رأسيان على يسارها.

الخطوة 4: من القائمة المنسدلة التي تظهر، اضغط على 2.0 ، يجب أن تكون الفقرات المحددة الآن مزدوجة المسافة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام أحد أشكال هذه الطريقة لترك مسافة مضاعفة بين السطور في مستند Word كامل تم كتابته بالفعل، وللقيام بذلك استخدم اختصار لوحة المفاتيح التالي لتحديد النص بالكامل: Ctrl + A ثم أكمل الخطوات من 2 إلى 4 كالمعتاد.