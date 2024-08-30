شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تاريخ "جيمينى" مع مشكلات إنشاء الصور.. هل ستتمكن جوجل من حلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة الفابت، إنها قامت بتحديث نموذج إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ Gemini، وستطرح جيلًا من الصور للأشخاص في الأيام المقبلة، بعد توقف دام أشهرًا لهذه القدرة.

وكانت جوجل قد أوقفت مؤقتًا أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي تنشئ صورًا للأشخاص في فبراير، بعد عدم الدقة في بعض الصور التاريخية التي أنشأها النموذج.

وقالت الشركة إنها عملت على تحسين المنتج والالتزام بـ"مبادئ المنتج" ومحاكاة المواقف للعثور على نقاط الضعف.

اضطرت الشركة إلى إيقاف أداة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي مؤقتًا بعد أخطائها مع الشخصيات التاريخية، كذلك لم يكن العديد من الأشخاص معجبين بالنتائج التي قدمها منشئ الصور Gemini AI من Google، والتي لم تجعل الشركة تتوقف وتوقف عن توفرها فحسب، بل تعترف أيضًا بالأخطاء التي تم ارتكابها.

أوضح برابهاكار راجافان من جوجل المشكلة وسلط الضوء على المخاوف المثيرة للقلق التي لا يزال الذكاء الاصطناعي يطرحها على العالم.

وقال إن أداة الذكاء الاصطناعي وجدت صعوبة في التمييز بين مجموعة واسعة من الأشخاص، وأصبح نموذج الذكاء الاصطناعي أكثر حذرًا لتجنب أي هفوات كبيرة أو الإساءة لأي شخص، "هذان الأمران قادا النموذج إلى الإفراط في التعويض في بعض الحالات، والإفراط في المحافظة في حالات أخرى، مما أدى إلى صور محرجة وخاطئة."



تشير حقيقة أن الشركة الأم لشركة جوجل تقدم ميزة إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي مرة أخرى إلى أنها راضية عن النتائج وتسعد الآن أن يقوم الجمهور بتجربتها.