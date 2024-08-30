شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة نقل موسيقى آبل ميوزيك إلى يوتيوب فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

يستمتع مستخدمو آبل ميوزيك بالمنصة بسبب ميزاتها وتجربة آبل، ولكن إذا كنت حريصًا على الخروج والنظر إلى منصات أخرى، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، لأول مرة أصبح لدى مستخدمي آبل ميوزيك طريقة رسمية للانتقال إلى يوتيوب ميوزيك أو العكس.

بدأت آبل وجوجل في الاستعداد لهذه الأنواع من الصفقات مؤخرًا، ويعد كل من تطبيقي بث الموسيقى علامة على ارتباطهما الحديث، والتبديل ممكن فقط بين هذين التطبيقين، لذلك إذا كنت ترغب في أن تصبح تحويلاً لـ سبوتيفاي، فسيكون حظك سيئًا.

نقل موسيقى آبل ميوزيك إلى يوتيوب.. كيف يعمل

يمكن لمستخدمي آبل ميوزيك نقل قائمة التشغيل الخاصة بهم ولكن هناك العديد من الملفات التي لا يمكنك نقلها إلى يوتيوب ميوزيك، لكن قبل الخوض في ذلك، إليك الخطوات التي تساعدك على الانتقال من تطبيق البث من آبل إلى يوتيوب ميوزيك.

انتقل إلى صفحة البيانات والخصوصية الخاصة بشركة آبل

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Apple ID الخاص بك

اضغط على نقل نسخة من بياناتك

اتبع الخطوات التالية وأكمل طلب النقل

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على يوتيوب من خلال تطبيق الموسيقى

سترسل لك آبل تنبيهًا على معرف البريد الإلكتروني المسجل لتسليط الضوء على عملية النقل قيد التقدم، كذلك ستؤكد الشركة أيضًا عند اكتمال عملية النقل

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سترى قائمة تشغيل آبل ميوزيك في مكتبة يوتيوب ميوزيك أيضًا، حيث توضح المنصة أن نقل الأغاني لن يعمل إلا إذا كان المسار متاحًا على كلا التطبيقين.

كذلك لن تظهر التحديثات الموجودة في قائمة التشغيل على التطبيق الآخر بعد النقل، وفي حالة إلغاء عملية النقل بينهما، ستظهر المسارات التي تم نقلها بالفعل على التطبيق الآخر أيضًا.

وتسلط آبل الضوء أيضًا على أنه لا يمكنك نقل قوائم التشغيل إلا أثناء العملية، ولن يتم نقل ملفات الموسيقى، وحتى قوائم التشغيل غير التعاونية ستكون متاحة على التطبيق.

كذلك من البديهي أن تحتاج إلى اشتراك نشط في آبل ميوزيك ويوتيوب ميوزيك حتى تتم عملية النقل.