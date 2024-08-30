شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يقدم الآن رموز QR لمشاركة القنوات.. كيف تحصل عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم يوتيوب الآن لمنشئي المحتوى طريقة أخرى ملائمة لمشاركة قنواتهم مع جمهورهم، عبر رموز QR، ويتم طرح هذه الميزة لجميع المبدعين على مستوى العالم ويمكن الوصول إليها بسهولة من تطبيق يوتيوب نفسه.

إذا كنت منشئ محتوى، فإليك كيفية الحصول على رمز QR الخاص بك:

1- افتح تطبيق YouTube على هاتفك (Android أو iOS).

2- اضغط فوق علامة التبويب "أنت" في الأسفل.

3- سترى زرًا صغيرًا أسفل اسم قناتك مكتوبًا عليه "مشاركة القناة". انقر عليه.

4- في القائمة المنبثقة، اضغط فوق "رمز QR".

سيؤدي هذا إلى إنشاء رمز QR على شاشة كاملة يمكنك حفظه في ألبوم الكاميرا أو التقاط لقطة شاشة منه، ويتميز رمز QR هذا بشعار قناتك بشكل بارز، مما يجعله قابلاً للتعريف بصريًا.

هذا التحديث من يوتيوب أكثر من مجرد ميزة رائعة، إنها خطوة ذكية تعود بالنفع على كل من المبدعين والمشاهدين، وبالنسبة للمبدعين، إنها طريقة بسيطة وفعالة للترويج لقنواتهم واكتساب مشتركين جدد، اما بالنسبة للمشاهدين، إنها طريقة خالية من المتاعب للعثور على القنوات التي يحبونها ومتابعتها، فهي تبسط عملية العثور على القنوات والاشتراك فيها، حيث كل ما عليهم فعله هو مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هواتفهم، وسيتم نقلهم مباشرة إلى القناة.

في الماضي، كان على المبدعين الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث لإنشاء رموز الاستجابة السريعة لقنواتهم، وهذا يعني غالبًا التعامل مع الإعلانات أو خيارات التخصيص المحدودة، الآن، قامت يوتيوب بدمج هذه الميزة مباشرة في تطبيقها، مما يجعلها سلسة وسهلة الاستخدام.

في النهاية، تعد ميزة رمز الاستجابة السريعة الجديدة في يوتيوب ميزة مربحة للجميع، إنه تغيير صغير ولكنه مؤثر يجعل المنصة أكثر سهولة في الوصول إليها وتفاعلًا، وسواء كنت منشئ محتوى يتطلع إلى زيادة جمهورك أو مشاهد يبحث عن محتوى رائع، فإن رموز الاستجابة السريعة هي أداة مفيدة يجب أن تكون في جيبك الخلفي.