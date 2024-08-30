شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة فيديو مجانية تتحدى Sora من OpenAI: إليك كيفية تجربتها والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن Hotshot، وهو مولد فيديو جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، يقدم بديلاً مجانيًا لبعض النماذج الكبيرة مثل OpenAI Sora وRunway وما إلى ذلك، وقد أظهر نموذج الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو بالفعل بعض النتائج الرائعة في إنشاء فيديو الذكاء الاصطناعي، لكن لا يزال النموذج قيد المعاينات، وقد تم تدريبه على أكثر من 600 مليون مقطع فيديو، يمكن لهذا النموذج إنشاء لقطات فيديو تصل مدتها إلى 10 ثوانٍ بدقة 720 بكسل بناءً على تفضيلات المستخدم.

كذلك يمكن توسيع مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة Hotshot، أو إعادة إنتاجها بدقة أعلى، أو حتى ربطها بالصوت، حيث يزعم العديد من المستخدمين الذين استخدموا النموذج أنه حتى بدون أدوات إضافية، كما يمكن للمرء الحصول على مطالبة نصية واحدة لإنشاء مقاطع فيديو بأنماط مختلفة وحتى الجمع بين الرسوم المتحركة ولقطات الحركة الحية.

وإذا كنت تتطلع إلى تجربة نموذج الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي، فهو متوفر حاليًا على موقع Hotshot مجانًا، كما أن مقاطع الفيديو المجانية لا تحتوي على علامات مائية.

كذلك لن يتمكن المستخدمون المجانيون من إنشاء سوى ثلاثة مقاطع فيديو يوميًا، علاوة على ذلك يقوم حقل المطالبة أيضًا بتتبع عدد مقاطع الفيديو المتبقية للمستخدم، وفي حالة محاولة المستخدم إنشاء المزيد من مقاطع الفيديو، تعرض المنصة مستوياتها المدفوعة.

يمكن رؤية إنشاء الفيديو بمجرد إدخال المطالبة، في البداية ستشاهد شاشة فيديو كبيرة، ثم تبدأ في التحول إلى شاشة محببة، وفي الجزء السفلي، يمكن للمرء رؤية شريط التقدم، والذى يعطى فكرة عن المدة التى سيستغرقها إنشاء الفيديو، وبمجرد إنشاء الفيديو، يمكن للمستخدمين تشغيله أو نسخ الرابط أو حتى تنزيله.