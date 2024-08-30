شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف صفحة Word فى 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يعد Microsoft Word أحد أفضل معالجات الكلمات المتاحة، حيث يتيح لك إنشاء مستندات قوية بواجهة سهلة الاستخدام.

إذا كنت تعرف كيفية استخدام Microsoft Word ، فأنت تعمل عادةً مع ملفات كبيرة تمتد على عدة صفحات ، لذا ستسعد بمعرفة أن هناك عدة طرق سهلة لحذف صفحة فى ورد .

إن معرفة كيفية حذف صفحة يمكن أن توفر عليك عناء محاولة إعادة تنسيق المستند بالكامل، وفيما يلي نظرة عامة على كيفية حذف الصفحات فى Word.

كيفية حذف صفحة فى Word

الخطوة 1: حدد الصفحة التي تريد حذفها ثم انتقل إلى الصفحة أو استخدم وظيفة "الانتقال إلى" ( Ctrl + G في Windows، Option + CMD + G في macOS).

عندما تجد الصفحة، اضغط في أي مكان عليها لتحديدها.

الخطوة 2: قم بتحديد الصفحة بأكملها، وليس فقط بعض محتوياتها.

الخطوة 3: احذف الصفحة وتأكد من تحديد الصفحة بالكامل التي تريد حذفها، ثم اضغط على مفتاح الحذف .



