علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كيفية حذف صفحة Word فى 3 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيب

الجمعة، 30 أغسطس 2024 10:00 ص

يعد Microsoft Word أحد أفضل معالجات الكلمات المتاحة، حيث يتيح لك إنشاء مستندات قوية بواجهة سهلة الاستخدام.

إذا كنت تعرف كيفية استخدام Microsoft Word ، فأنت تعمل عادةً مع ملفات كبيرة تمتد على عدة صفحات ، لذا ستسعد بمعرفة أن هناك عدة طرق سهلة لحذف صفحة فى ورد .

إن معرفة كيفية حذف صفحة يمكن أن توفر عليك عناء محاولة إعادة تنسيق المستند بالكامل، وفيما يلي نظرة عامة على كيفية حذف الصفحات فى  Word.

كيفية حذف صفحة فى Word
 

الخطوة 1: حدد الصفحة التي تريد حذفها ثم انتقل إلى الصفحة أو استخدم وظيفة "الانتقال إلى" ( Ctrl + G في Windows، Option + CMD + G في macOS).

عندما تجد الصفحة، اضغط في أي مكان عليها لتحديدها.

الخطوة 2: قم بتحديد الصفحة بأكملها، وليس فقط بعض محتوياتها.

الخطوة 3: احذف الصفحة وتأكد من تحديد الصفحة بالكامل التي تريد حذفها، ثم اضغط على مفتاح الحذف .


 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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