شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف صفحة Word فى 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيبالجمعة، 30 أغسطس 2024 10:00 ص
يعد Microsoft Word أحد أفضل معالجات الكلمات المتاحة، حيث يتيح لك إنشاء مستندات قوية بواجهة سهلة الاستخدام.
إذا كنت تعرف كيفية استخدام Microsoft Word ، فأنت تعمل عادةً مع ملفات كبيرة تمتد على عدة صفحات ، لذا ستسعد بمعرفة أن هناك عدة طرق سهلة لحذف صفحة فى ورد .
إن معرفة كيفية حذف صفحة يمكن أن توفر عليك عناء محاولة إعادة تنسيق المستند بالكامل، وفيما يلي نظرة عامة على كيفية حذف الصفحات فى Word.كيفية حذف صفحة فى Word
الخطوة 1: حدد الصفحة التي تريد حذفها ثم انتقل إلى الصفحة أو استخدم وظيفة "الانتقال إلى" ( Ctrl + G في Windows، Option + CMD + G في macOS).
عندما تجد الصفحة، اضغط في أي مكان عليها لتحديدها.
الخطوة 2: قم بتحديد الصفحة بأكملها، وليس فقط بعض محتوياتها.
الخطوة 3: احذف الصفحة وتأكد من تحديد الصفحة بالكامل التي تريد حذفها، ثم اضغط على مفتاح الحذف .
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