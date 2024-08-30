شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1% فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى مثل الإيثريوم انخفاضًا اليوم الجمعة، بسبب التقلبات المستمرة في السوق والتي استمرت في التأثير على قيمة هذه الأصول الرقمية، وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 1% اليوم الجمعة، ويتداول حاليًا عند 59022 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinMarketCap .



عكست الإيثر انخفاض أيضاً في السعر بنسبة 0.11%، في وقت كتابة هذا التقرير، ويتم تداول الإيثر عند 2662 دولارًا، وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة Gadgets360.

وشملت الأصول الرقمية الأخرى التي انخفضت قيمتها اليوم الجمعة Solana وUSD Coin وDogecoin وTron وCardano وAvalanche.

شهد السوق الإجمالي انخفاضًا في التقييم بنسبة 0.44% في آخر 24 ساعة، حيث وصلت قيمته إلى 2.08 تريليون دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.

تشمل العملات البديلة الأخرى التي شهدت ارتفاع أسعارها على الرغم من تقلبات السوق Kishu Inu وAugur وBitcoin Hedge.

ومع ذلك، فإن محللي السوق لديهم نظرة إيجابية بشأن الأيام القادمة لسوق العملات المشفرة، قال مكتب CoinSwitch Markets لـ Gadgets360: "زعم دونالد ترامب أنه سيجعل الولايات المتحدة" عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب "من خلال موقعه المالي World Liberty الذي يشير إلى فرص DeFi عالية العائد، بينما تظل التفاصيل حول مشروع دونالد ترامب الجديد للعملات المشفرة نادرة، وتسلط المناقشات الجارية الضوء على الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة وإمكاناتها، ويشير هذا الضجيج إلى أن الابتكار والاستثمار في العملات المشفرة لا يزالان يتطوران وهو انعكاس للطبيعة الديناميكية للسوق وقدرتها على جذب شخصيات مؤثرة".