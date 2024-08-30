شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق ChatGPT يضاعف عدد مستخدميه النشطين أسبوعيًا إلى 200 مليون والان مع تفاصيل الخبر

أصبح لدى ChatGPT الآن 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، وفقًا لـ OpenAI ، ويمثل ذلك مضاعفة الجمهور الأسبوعي الذي أعلنته الشركة والذي يبلغ 100 مليون في نوفمبر الماضي، وصرح أحد ممثلي الشركة لـ Engadget أن استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) قد تضاعف أيضًا منذ إصدار GPT-4o mini في يوليو.

وتعتبر أعداد المستخدمين ليست النمو الكبير الوحيد الذي شهدته OpenAI خلال العام الماضي، وبحسب ما ورد أخبر الرئيس التنفيذي سام ألتمان الموظفين هذا الصيف أن الإيرادات السنوية للشركة، والتي تأخذ رقم الإيرادات الشهرية وتمتد على مدار عام كامل وصلت إلى 3.4 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في نهاية عام 2023.

بشكل منفصل عن إعلان عدد المستخدمين اليوم، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركات آبل ونفيديا ومايكروسوفت تجري محادثات للاستثمار في جولة جديدة لجمع التبرعات لصالح OpenAI، والتفاصيل الوحيدة التي تضمنها التقرير حول حجم جولة التمويل هذه هي أنها ستدفع تقييم OpenAI إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار.

واستثمرت مايكروسوفت 13 مليار دولار في أعمال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، بينما كشفت شركة آبل أن ChatGPT سيشكل جزءًا كبيرًا من حملة Apple Intelligence القادمة، وتخلت كل من Microsoft وApple عن مقاعدهما في مجلس إدارة OpenAI هذا الصيف بعد أن أثارت المفوضية الأوروبية مخاوف بشأن مكافحة الاحتكار بشأن العلاقات الوثيقة بين الشركات.