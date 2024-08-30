شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق موقع Fmovies أكبر عصابة قرصنة لبث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

تم إغلاق موقع بث الوسائط Fmovies غير القانوني للغاية ولكنه يحظى بشعبية كبيرة وشبكة تابعة لمواقع الأفلام والبرامج التلفزيونية المقرصنة، وأعلن تحالف الإبداع والترفيه (ACE)، وهو تحالف عالمي لاستوديوهات الأفلام وشركات الترفيه بما في ذلك Disney وNBCUniversal وMGM، عن تفكيك موقع البث غير القانوني، والعديد من مواقعه الأخرى بما في ذلك bflixz وflixtorz وmovies7 وmyflixer وaniwave ، بالاضافة إلى مزود استضافة الفيديو الخاص بها vidsrc to، وفقًا لصحيفة The Hollywood Reporter.

كان مقر عملية Fmovies في فيتنام، و ألقت شرطة هانوي القبض على رجلين مجهولي الهوية على صلة بإمبراطورية الإعلام المقرصنة وينتظران توجيه الاتهامات إليهما

وتم إطلاق Fmovies في عام 2016 وحققت 374 مليون زيارة شهرية (أكثر من 6.7 مليار زيارة) في الفترة من يناير 2023 إلى يونيو 2024 ، وصنفت البيانات الواردة من موقع مماثل موقع Fmovies على أنه الموقع رقم 280 الأكثر زيارة في أي فئة والموقع الحادي عشر الأكثر شعبية للتلفزيون والأفلام والبث المباشر ، ووصفت ACE نقابة Fmovies بأنها "أكبر عصابة قرصنة في العالم"، وفقًا لبيان صدر في وقت سابق اليوم.

ويحتوي موقع الويب أيضًا على موقع فرعي خاص به حيث يمكن للمستخدمين طلب روابط البرامج التلفزيونية والأفلام ومشاركتها ، ومع تضييق السلطات الخناق على مشغلي Fmovies، بدأ مستخدمو Reddit في نشر إشعارات تفيد بأن مواقع البث التابعة للنقابة لا تعمل أو بدأت في الإغلاق، وعندما بدأت أخبار زوال Fmovies في الظهور، بدأ المستخدمون في طلب اقتراحات لمواقع قرصنة بديلة.

ووصف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ACE، تشارلز ريفكين، عملية الإغلاق والاعتقالات بأنها "انتصار مذهل للممثلين وطاقم العمل والمخرجين والاستوديوهات والمجتمع الإبداعي في جميع أنحاء العالم".

ويبدو أن الجدران تغلق حول بعض أكبر قراصنة الوسائط على شبكة الإنترنت، وحققت ACE انتصارًا سابقًا في 15 أغسطس بعد إغلاق موقع بث الرسوم المتحركة غير القانوني aniwave ، وتم إغلاق موقع قرصنة آخر وهو اف بوكسز دوت تو بعد بضعة أيام ونشر رسالة وداع على صفحته الرئيسية تخبر زواره بما يلي: "يرجى الدفع مقابل الأفلام والعروض، هذا ما يجب علينا فعله لإظهار احترامنا للأشخاص الذين يقفون وراء الأفلام والعروض وفقًا لموقع TorrentFreak.

ولم يكن الشهر الماضي لطيفًا مع قراصنة الإنترنت أيضًا ففي وقت سابق من هذا الشهر قامت الولايات المتحدة بتسليم كيم دوتكوم، مؤسس موقع Megaupload الذي كان الطفل المدلل للقرصنة عبر الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من نيوزيلندا لمواجهة اتهامات بإدارة إمبراطورية تنزيل الفيديو الخاصة به.

واعتقلت السلطات شركة الدوت كوم في عام 2012 في منزله بنيوزيلندا بتهم تشمل الابتزاز وانتهاك حقوق الطبع والنشر وغسل الأموال وتوزيع حقوق الطبع والنشر، وتزعم لائحة الاتهام أن شركة Megaupload تسببت في أضرار بقيمة 500 مليون دولار وحققت 175 مليون دولار من عائدات الإعلانات والاشتراكات من مكتبتها الإعلامية غير القانونية.