شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجميد الحسابات المصرفية المحلية لشركة ستارلينك مع استعداد X للإغلاق بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

قام قاض فى البرازيل بحظر الحسابات المصرفية لشركة Starlink في البلاد وسط نزاع عميق مع X، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي هدد فيه قاضي المحكمة العليا نفسه بإغلاق X في البلاد، وهي استجابة مباشرة للمعركة القانونية المستمرة مع X، وفقا لما ذكرته رويترز.

وكان مالك X ايلون ماسك على خلاف مع قاضي المحكمة العليا البرازيلية Alexandre de Moraes لعدة أشهر بسبب مطالبات بحظر حسابات معينة في البلاد، وأغلقت الشركة عملياتها في البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر نتيجة لأوامر المحكمة، والتي وصفها X بأنها "أوامر رقابة".

الآن، يبدو أن مورايس يحاول استخدام إحدى شركات Musk الأخرى، وهي Starlink المملوكة لشركة SpaceX، في محاولة لإقناع X بالامتثال لأمر المحكمة.

وكتبت Starlink في بيان على X: "يستند هذا الأمر إلى قرار لا أساس له من الصحة بأن Starlink يجب أن تكون مسؤولة عن الغرامات المفروضة بشكل غير دستوري ضد X ، وقد تم إصداره سرًا ودون منح Starlink أيًا من الإجراءات القانونية الواجبة يضمنها دستور البرازيل، و نحن عازمون على معالجة الأمر بشكل قانوني.

كما هدد مورايس بإغلاق X في البلاد بالكامل ، وفي الاسبوع الجارى قال القاضى إن شركة X سيتم إغلاقها في البرازيل إذا لم يعينوا ممثلًا قانونيًا في البلاد ، وقالت X في تحديث اليوم ، بعد وقت قصير من انقضاء الموعد النهائي، إنها تتوقع "قريبًا" أن يأمر مورايس بالإغلاق.

وكتبت الشركة في بيان نشر باللغتين الإنجليزية والبرتغالية: “نحن لا نصر على الإطلاق على أن يكون لدى الدول الأخرى نفس قوانين حرية التعبير مثل الولايات المتحدة ، والقضية الأساسية على المحك هنا وهي أن القاضي دي مورايس يطالبنا بانتهاك القوانين البرازيلية ، ونحن ببساطة لن نفعل ذلك”. وقالت الشركة إنها تخطط لنشر "مطالب مورايس غير القانونية وجميع ملفات المحكمة ذات الصلة" في الأيام المقبلة.