شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئولون بالاتحاد الأوروبى: تليجرام كذب بشأن أرقام المستخدمين للالتفاف على التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسؤولو الاتحاد الأوروبي فيما إذا كانت منصة تيليجرام قد كذبت بشأن أرقام مستخدميها لتجنب الخضوع للتنظيم بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهنا لا يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Telegram Pavel Durov اتهامات جنائية في فرنسا فحسب، بل يمكن أن تكون الشركة التي أسسها في مأزق مع الاتحاد الأوروبي أيضًا .



وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز يجري مركز الأبحاث المشترك أحد أقسام المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحقيقًا فنيًا في محاولة لتحديد أرقام مستخدمي Telegram الحقيقية في الكتلة، ويناقش المسؤولون الأمر أيضًا مع Telegram .

وقال توماس ريجنير، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للقضايا الرقمية: "لدينا طريقة من خلال أنظمتنا وحساباتنا لتحديد مدى دقة بيانات المستخدم".

وفي وقت سابق من هذا العام، ادعى تطبيق Telegram أن لديه 41 مليون مستخدم في الكتلة. ورغم أنه كان من المفترض أن تقدم رقما محدثا هذا الشهر، إلا أنها قالت فقط إن لديها "أقل بكثير من 45 مليون متلق نشط شهريا في المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي.

ويزعم المسؤولون أن فشل Telegram في الكشف عن العدد الفعلي يعد في حد ذاته انتهاكًا لـ DSA، بينما يعتقدون أن التحقيق سيكشف أن أكثر من 45 مليون ساكن يستخدمونه.

وهذا الرقم مهم لأن الخدمات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم (10% من سكان الاتحاد الأوروبي) يتم تصنيفها على أنها "منصات كبيرة للغاية على الإنترنت"، وتخضع هذه القواعد لقواعد أكثر صرامة بموجب قانون الخدمات الرقمية، والتي يمكن أن تؤدي انتهاكاتها إلى غرامة تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية للشركة، ويجب أن تستوفي المنصات التي تحمل هذا التصنيف معايير أعلى للامتثال والإشراف على المحتوى، وأن تشارك البيانات مع المفوضية الأوروبية، ويعد تدقيق الطرف الثالث أحد العوامل أيضًا.

ويقال إن Telegram على وشك الوصول إلى مليار مستخدم في المجموع، وبخلاف الصين فإن قاعدة المستخدمين "تتناسب تقريبا مع عدد سكان كل سوق أو قارة"، كما قال دوروف لصحيفة "فاينانشيال تايمز" في وقت سابق من هذا العام.

ووجه المدعون الفرنسيون الأسبوع الجارى الاتهام رسميًا إلى دوروف وسط تحقيق مستمر، ومن بين أمور أخرى، اتُهم بـ "التواطؤ في توزيع مواد إباحية للأطفال ومخدرات غير قانونية وبرامج قرصنة" و"رفض التعاون مع التحقيقات في النشاط غير القانوني" على Telegram، وهي خدمة رسائل مشفرة.

وتم إطلاق سراح دوروف، الذي اعتقل في مطار بالقرب من باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، من الحجز بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو ، ويُطلب من الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، الذي حصل على الجنسية الفرنسية قبل بضع سنوات، البقاء في فرنسا وتسجيل الوصول في مركز الشرطة مرتين أسبوعيًا حتى انتهاء التحقيق.