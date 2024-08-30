شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تتهم أبل بممارسات غير عادلة من خلال تغييرات التحكم في مستوى الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت العلاقة بين Spotify وApple متوترة للغاية، الآن، تزعم Spotify أن أبل قد عطلت ميزة Spotify Connect الخاصة بها عندما يتعلق الأمر بالتحكم في زر مستوى الصوت، وفقاً لموقع phonearena.

في البداية، قد يبدو سلوك زر مستوى الصوت وكأنه شيء صغير، وأمر بسيط للغاية للنقاش حوله، ولكن عندما تقوم بإنشاء تطبيق صوتي، مثل Spotify على سبيل المثال، فإنه يصبح أمرًا مهمًا للغاية، حيث تزعم Spotify الآن أن تغييرًا حديثًا من أبل تسبب في تعطل وظيفة Spotify Connect.

تتيح لك Spotify Connect البث إلى الأجهزة المتصلة على نظام التشغيل iOS، في السابق، كنت قادرًا على استخدام الأزرار المادية على جانب جهاز iPhone الخاص بك لضبط مستوى الصوت، ولكن الآن، لم تعد هذه الوظيفة تعمل.

كحل بديل، يتم توجيه مستخدمي Spotify على نظام التشغيل iOS لاستخدام شريط تمرير مستوى الصوت في قائمة Spotify Connect في التطبيق للتحكم في مستوى الصوت على الأجهزة المتصلة، وهي عملية أكثر تعقيدًا.

وفقًا لادعاء Spotify، فإن أبل تنتهك قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) بسبب هذا التغيير، ويوجد جزء محدد في DMA والذي ينص على أن شركة البوابة يجب أن تسمح لمقدمي الخدمات بالوصول إلى نفس ميزات الأجهزة والبرامج التي يتم التحكم فيها عبر نظام التشغيل، على الأقل، عندما يتعلق الأمر بالتوافق الفعال.

تزعم Spotify أن Apple's HomePod وApple TV يتكاملان مع iPhone بطريقة فريدة ويمكنك استخدام أزرار مستوى الصوت في iPhone للتحكم في مستوى الصوت لتلك الأجهزة، وكان هذا متاحًا أيضًا لـ Spotify Connect، ولكن ليس بعد الآن.

يُقال إن Spotify قدمت طلبات إلى أبل لتقديم حل مماثل للمطورين من جهات خارجية مماثل لما يتم تقديمه بالفعل للمستخدمين الذين لديهم أجهزة HomePod أو Apple TV، ويُقال إن أبل قالت إن Spotify تتطلب من التطبيقات التكامل مع HomePod للوصول إلى التكنولوجيا.

في الوقت الحالي، ترسل Spotify إشعارًا يوجه المستخدم إلى التحكم في مستوى الصوت في التطبيق إذا اكتشفت الضغط على زر مستوى الصوت عند استخدام Spotify Connect.

يبدو إحباط Spotify من أبل بسبب زر التحكم في مستوى الصوت المعطل مبررًا، خاصة أنه ميزة أساسية لتطبيق صوتي، ويبدو رفض أبل لإصلاح هذه المشكلة للمطورين الخارجيين مثل Spotify غير عادل، ويثير مخاوف بشأن ما إذا كانت أبل تلعب وفقًا للقواعد، وخاصة بموجب قانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي.