شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Yelp ترفع دعوى قضائية ضد شركة جوجل لمكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

رفعت شركة Yelp دعوى قضائية ضد جوجل بتهمة الاحتكار، وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من العداء بين الشركتين، حيث زعمت أن جوجل استغلت سيطرتها على البحث عبر الإنترنت للهيمنة على الاستعلامات المحلية وإعطاء الأولوية لمراجعاتها الخاصة.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، قال جيريمي ستوبلمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Yelp، في منشور على مدونته أعلن فيه عن الدعوى القضائية، "تستغل جوجل سلطتها الاحتكارية في البحث العام لإبقاء المستخدمين داخل النظام البيئي المملوك لشركة جوجل ومنعهم من الذهاب إلى المواقع المنافسة."



وأضاف، "هذا السلوك المناهض للمنافسة يستنزف حركة المرور وعائدات الإعلانات من خدمات البحث الرأسية، مثل Yelp، التي توفر محتوى تجاري محلي عالي الجودة بشكل موضوعي للمستهلكين".



وقد تحمل الدعوى القضائية الأمريكية وزنًا إضافيًا بعد قضية وزارة العدل حيث اعتبر القاضي جوجل محتكرًا للبحث، لكن لم يفرض حكم أغسطس أي عقوبات على جوجل، فيما تعد قضية Yelp هي الأولى من بين العديد من القضايا التي رفعها منافسو شركة التكنولوجيا.



بينما قال متحدث باسم جوجل، "إن ادعاءات Yelp ليست جديدة، فقد رفضت لجنة التجارة الفيدرالية ادعاءات مماثلة منذ سنوات، ومؤخرًا من قبل القاضي في قضية وزارة العدل، وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى للقرار الذي يشير إليه Yelp، فإننا نستأنف، ستدافع جوجل بقوة ضد ادعاءات Yelp التي لا أساس لها من الصحة".