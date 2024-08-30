شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج الدردشة Gemini متاح الآن على Gmail لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل بجد لتحسين وترقية برنامج الدردشة Gemini الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتبذل الشركة قصارى جهدها لدمج Gemini في جميع خدماتها، أولاً، ظهر Gemini على موقع Gmail على الويب في يونيو، والآن سيصل إلى واجهة الهاتف المحمول أيضًا، حيث أعلنت جوجل مؤخرًا أن برنامج الدردشة Gemini الخاص بها متاح الآن على تطبيق Gmail لنظام أندرويد، الميزة، المسماة Gmail Q&A، متاحة الآن لجميع مستخدمي Android، ولكنها تأتي بتكلفة ومتاحة فقط لأولئك الذين اشتركوا في الإصدار المتقدم من Gemini.



وفقًا لـ Google، يمكن للمستخدمين من خلال Gmail Q&A الوصول إلى Gemini في تطبيق Gmail كمساعد شخصي يمكنه قراءة صندوق الوارد الخاص بك بالكامل، تقول جوجل أنه يمكنك أن تطلب من Gemini تلخيص رسائل البريد الإلكتروني من خلال ذكر أشياء مثل، "أطلعني على رسائل البريد الإلكتروني حول التخطيط ربع السنوي"، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من الميزة لاسترجاع معلومات دقيقة من خلال طرح أسئلة مستهدفة على Gemini، مثل "ما هي الميزانية الدقيقة لأحدث حملة تسويقية للشركة".

يمكن للمشتركين الوصول إلى الميزة بالضغط فوق رمز النجمة السوداء، وهو الآن رمز يمكن التعرف عليه لـ Gemini ضمن مجموعة منتجات جوجل، ويقع في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق، حاليًا، ولا يمكن لميزة الأسئلة والأجوبة في Gmail استخلاص المعلومات إلا من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، لكن جوجل تخطط لتوسيع قدراتها لتشمل أيضًا الوصول إلى الملفات المخزنة في حساب Google Drive الخاص بك في المستقبل، ولكن مرة أخرى، فقط للمشتركين.

لا تخطط جوجل لتقديم الأسئلة والأجوبة في Gmail لمستخدمي Gmail المجانيين في المستقبل القريب، بل تستخدم بدلاً من ذلك ميزات مميزة مثل الأسئلة والأجوبة في Gmail كنقطة بيع لتبرير رسوم الاشتراك الشهرية لـ Gemini وإغراء المستخدمين بالترقية إلى خطة مدفوعة.

في تطور آخر، قدمت جوجل أخيرًا أداة جديدة ومحسنة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، Imagen 3، بعد مواجهة ردود فعل عنيفة لكونها متحيزة وغير صحيحة عنصريًا، أوقفت الشركة الخدمات في فبراير، ولكن الآن، عادت الأداة، ووفقًا لجوجل، "تضع Imagen 3 معيارًا جديدًا لجودة الصورة، حيث تولد الصور ببضع كلمات فقط".

وفي إحدى مدوناتها، ذكرت: "لقد عملنا على إدخال تحسينات تقنية على المنتج، بالإضافة إلى تحسين مجموعات التقييم، وتمارين العمل الجماعي، ووضع مبادئ واضحة للمنتج"، وأضافت أيضًا أنه ستكون هناك عيوب في المجال الإبداعي لـ Imagen 3، لكن جوجل مستعدة لسماع آراء المستخدمين والحصول على ملاحظاتهم لتحسين هذه الميزة.