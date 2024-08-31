شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستثمر أبل فى شركة OpenAI صانعة ChatGPT.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة أبل تجري محادثات للاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI.

لم يشر التقرير إلى مقدار الأموال التي ستستثمرها أبل في OpenAI، أو يقدم أي تفاصيل إضافية حول المناقشات، لكنه قال إن جولة التمويل الأخيرة هذه ستقدر قيمة صانع ChatGPT بأكثر من 100 مليار دولار، وفقاً لموقع macrumors.

أعلنت أبل سابقًا أن تكامل ChatGPT قادم إلى Siri على iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia قبل نهاية العام.

بإذن المستخدم، ستتمكن Siri من عرض إجابات ChatGPT مباشرة ردًا على الأسئلة والمطالبات الأخرى، وسيكون ChatGPT أيضًا خيارًا لميزة أدوات الكتابة على مستوى النظام من أبل، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نصوص وصور، وقالت أبل إن ChatGPT سيتم تشغيله بواسطة أحدث طراز GPT-4o من OpenAI على منصاتها.

سيتمكن مستخدمو iPhone و iPad و Mac من استخدام ChatGPT مجانًا، دون إنشاء حساب، وسيتمكن مشتركو ChatGPT Plus من ربط حساباتهم للوصول إلى الميزات المدفوعة على هذه الأجهزة، وقالت شركة أبل إن OpenAI لن تخزن طلبات ChatGPT المقدمة من أجهزتها، وقالت إن عناوين IP للمستخدمين ستكون مخفية.

بدأت ميزات Apple Intelligence في طرحها للمطورين للاختبار في الإصدار التجريبي من iOS 18.1 الشهر الماضي، ولكن تكامل ChatGPT غير متاح بعد.

تتطلب ميزات Apple Intelligence جهاز iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max، أو جهاز Mac أو iPad مزود بشريحة M1 أو أحدث، ويجب ضبط لغة الجهاز على اللغة الإنجليزية الأمريكية، مع دعم لغات إضافية لطرحها على مدار العام المقبل.

وذكر التقرير أن مايكروسوفت تخطط أيضًا لمزيد من الاستثمار في OpenAI.